Προσωπικός Αριθμός: Η διαδικασία και η προθεσμία για την έκδοσή του

κοινωνία

Προσωπικός Αριθμός

Έως τις 5 Νοεμβρίου οι πολίτες μπορούν να εκδίδουν τον Προσωπικό Αριθμό (ΠΑ) τους, με δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων του προθέματος του ΑΦΜ, είτε μέσω της εφαρμογής myInfo στο pa.gov.gr, είτε μέσω ΚΕΠ και Προξενικών Αρχών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Προσωπικός Αριθμός: Παράταση για την έκδοσή του – Η νέα καταληκτική ημερομηνία

Η παράταση δίνεται προκειμένου οι πολίτες να έχουν τη μέγιστη χρονική δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων του Προσωπικού Αριθμού, όπως προβλέπεται άλλωστε και από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Το τρίτο κατά σειρά ψηφίο είναι αλφαβητικό και παράγεται αυτόματα.

Μέχρι σήμερα, έχουν εκδοθεί 1.175.800 Προσωπικοί Αριθμοί. Οι 85.880 εκδόθηκαν μέσω ΚΕΠ και Προξενικών Αρχών, ποσοστό που αντιστοιχεί μόλις στο 7,5% του συνόλου και καταδεικνύει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών επιλέγει τις ψηφιακές υπηρεσίες. Ήδη 270.140 νέες ταυτότητες αναγράφουν τον ΠΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναγραφή του ΠΑ είναι υποχρεωτική για την έκδοση νέας ταυτότητας και πρέπει να προηγείται του ραντεβού στα Αστυνομικά Τμήματα, προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος για τους πολίτες.

Ο ΠΑ είναι μια κομβική μεταρρύθμιση που συμβάλλει στον εντοπισμό και στη διόρθωση των ασυμφωνιών που καταγράφονται στα στοιχεία των πολιτών μεταξύ των μητρώων του Δημοσίου, τα οποία αναδεικνύει η εφαρμογή myInfo.

Μέχρι σήμερα, έχουν εντοπιστεί 355.265 διαφορές στην αναγραφή στοιχείων και 57.919 πολυεγγραφές, με τους πολίτες να επιβεβαιώνουν τα ορθά δεδομένα και τη διαδικασία διόρθωσης και ταύτισης να βρίσκεται σε εξέλιξη. Επιπλέον, έχουν εντοπιστεί 5.576 προβλήματα στα δημοτολογικά στοιχεία πολιτών, εκ των οποίων 2.714 έχουν ήδη διορθωθεί.

Επισημαίνεται ότι κατά την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού και προς διευκόλυνση των πολιτών:

  • Οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τον Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι, αξιοποιώντας σχετικά έγγραφα που εκδίδονται εύκολα μέσω gov.gr, όπως το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
  • Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται για την αυτόματη απόδοση ΑΦΜ στα ανήλικα παιδιά τους μέσω των ψηφιακών εφαρμογών της ΑΑΔΕ.

Υπενθυμίζεται ότι μέσω του pa.gov.gr πολίτες μπορούν να επιβεβαιώνουν τα στοιχεία και να εκδίδουν ΠΑ και για τα προστατευόμενα ανήλικα μέλη τους που διαθέτουν ΑΦΜ.

