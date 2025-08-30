ΗΠΑ: Απολύθηκαν 23 υπάλληλοι της FEMA λόγω παραλείψεων σε θέματα κυβερνοασφάλειας

Enikos Newsroom

διεθνή

ΚΡΙΣΤΙ ΝΟΕΜ

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Κρίστι Νόεμ δήλωσε την Παρασκευή (29/8) ότι υπήρξε παραβίαση δεδομένων στο δίκτυο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (FEMA), η οποία έχει πληγεί από σαρωτικές περικοπές και απειλείται με διάλυση.

Η Νόεμ δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες σχετικά με την παραβίαση, αλλά κατηγόρησε ευθέως υπαλλήλους του τμήματος Πληροφορικής της FEMA, γνωστοποιώντας πως απέλυσε 23 εξ αυτών.

Παρότι αναφέρθηκε σε απειλή όχι μόνο για το υπουργείο αλλά και για τη χώρα, διαβεβαίωσε πως «κανείς Αμερικανός πολίτης δεν επηρεάστηκε άμεσα». «Δεν εξήχθησαν ευαίσθητα δεδομένα από οποιοδήποτε δίκτυο του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Κρίστι Νόεμ κατηγόρησε τους 23 υπαλλήλους του τμήματος Πληροφορικής της FEMA για «αποτυχία», «αμέλεια», «ανικανότητα» και ανεντιμότητα. Η είδηση για την παραβίαση δεδομένων από το δίκτυο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης – και των απολύσεων που φέρονται να συνδέονται με αυτήν – έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανοικτή επιστολή διαμαρτυρίας που υπέγραψαν δεκάδες νυν και πρώην μέλη του προσωπικού της FEMA.

Μέσω της συγκεκριμένης επιστολής, προειδοποίησαν το Κογκρέσο των ΗΠΑ ότι η απειρία της ηγεσίας που τοποθετήθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ ενδέχεται να οδηγήσει σε καταστροφή ανάλογη με του τυφώνα Κατρίνα, ο οποίος είχε σαρώσει τη Νέα Ορλεάνη πριν από 20 χρόνια.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι σε περίπτωση καταστροφών, οι πολιτειακές αρχές θα πρέπει να αναλάβουν τη διαχείριση των κρίσεων. H FEMA έχει παγώσει τις προσλήψεις μέχρι τουλάχιστον το τέλος της φετινής χρονιάς, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

