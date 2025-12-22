Πώς δρούσε το κύκλωμα ναρκωτικών στην Αττική: Το πάρκο που αποκαλούσαν «Κίτσο» και οι τιμωρίες των ανήλικων μελών

Αποκαλυπτικές είναι οι συνομιλίες μεταξύ των 12 συλληφθέντων για την διακίνηση ναρκωτικών μέσα σε σχολεία στην Αττική, καθώς καταγράφονται απειλές και εκβιασμοί, με τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος, στο οποίο συμμετείχαν και ανήλικοι, να ανεβάζουν στα social media τους εξευτελισμούς αλλά και τους ξυλοδαρμούς.

Η ΕΛ.ΑΣ. έφτασε στα ίχνη της συμμορίας, έπειτα από επώνυμη καταγγελία στην Ασφάλεια Αττικής, που έγινε τον περασμένο Οκτώβριο. Αμέσως, έγιναν επισυνδέσεις στα κινητά τηλέφωνα των αρχηγικών μελών της οργάνωσης.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε η ΕΡΤ, κάνουν bullying σε έναν ανήλικο. Τον αναγκάζουν να γονατίσει, τον χτυπάνε και τον υποχρεώνουν να καπνίσει τσιγάρο με έναν ιδιόμορφο τρόπο. Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αττικής, παρακολουθούσαν τις κινήσεις τους και κατέγραφαν τις συνομιλίες τους.

Οι διάλογοι της σπείρας που διακινούσε ναρκωτικά μέσα σε σχολεία της Νέας Φιλαδέλφειας της Νέας Χαλκιδόνας και των Άνω Πατησίων, σοκάρουν.

Σε έναν από τους διαλόγους ακούγεται ένας από τους διακινητές να μιλά με ανήλικο που εκείνη την ώρα κάνει μάθημα στη τάξη του. Ο διακινητής ακούγεται να δίνει εντολή στον μαθητή να φύγει από το σχολείο και σε 5 λεπτά να συναντηθούν.

Μέλος : Πού είσαι;

: Πού είσαι; Ανήλικος : Σχολείο.

: Σχολείο. Μέλος : Έξι του μήνα έχει διακόσια ευρώ να φέρεις να ξέρεις. Ωραία χωρίς πολλά πολλά μπρο, μην μου ζαλίζεις τα α@@@ έχω σχολείο έχω το ένα έχω το άλλο. Πηδάς τα κάγκελα. Πας παίρνεις ένα λεπτάκι και τσακίζεσαι και το φέρνεις εκεί στην πλατεία.

: Έξι του μήνα έχει διακόσια ευρώ να φέρεις να ξέρεις. Ωραία χωρίς πολλά πολλά μπρο, μην μου ζαλίζεις τα α@@@ έχω σχολείο έχω το ένα έχω το άλλο. Πηδάς τα κάγκελα. Πας παίρνεις ένα λεπτάκι και τσακίζεσαι και το φέρνεις εκεί στην πλατεία. Ανήλικος : Σε πόση ώρα;

: Σε πόση ώρα; Μέλος: Σε μαξ πέντε λεπτά να είσαι εκεί. Γιατί αν δεν είσαι σε πέντε λεπτά σου ορκίζομαι θα φας πολύ ξύλο, μπρο.

Σε άλλη συνομιλία έχει καταγραφεί διάλογος του 20χρονου αρχηγού με ανήλικο διακινητή, που συντόνιζε τους συνομήλικούς του, μέλη της σπείρας.

Αρχηγός : Ναι ναι τέλειωσαν;

: Ναι ναι τέλειωσαν; Ανήλικος : Ε, ναι …. αλβανικά… ε;

: Ε, ναι …. αλβανικά… ε; Αρχηγός : Δεν θέλετε άλλα;

: Δεν θέλετε άλλα; Ανήλικος : Θέλουμε.

: Θέλουμε. Αρχηγός : Τι;

: Τι; Ανήλικος : Ε, πενήντα. Και μετά στην επόμενη εκατό.

: Ε, πενήντα. Και μετά στην επόμενη εκατό. Αρχηγός; Το κατοστάρι το δίνουμε με έξι εμείς, αλλά για να είμαστε καλοί άνθρωποι σε εσάς με πέντε.

Αρχηγός του κυκλώματος ήταν ένας 20χρονος αλλοδαπός, με το ψευδώνυμο Φρατέλο, και υπαρχηγός ένας 19χρονος Έλληνας, με το ψευδόνυμο Ζούμπο. Το σπίτι του τελευταίου στα Άνω Πατήσια ήταν η «καβάτζα» των εμπόρων ναρκωτικών. Εκεί αποθηκεύονταν οι μεγαλύτερες ποσότητες ναρκωτικών και από εκεί ξεκινούσε συνήθως η διακίνηση.

Έλη της οργάνωσης είχαν τα ψευδώνυμα: «Κοντός», «Πίπης», «Νίτσε».

Σημείο συνάντησης των μελών της συμμορίας, ήταν το πάρκο στη συμβολή της Λεωφόρου Ιωνίας με την οδό Ζαχαρία Παπαντωνίου, το οποίο αποκαλούσαν συνθηματικά «Κίτσου».

Παρά το νεαρό της ηλικίας τους ο αρχηγός και ο υπαρχηγός περιγράφονται ως σκληροί διακινητές. Μάλιστα, είχαν καθιερώσει «ποινολόγιο» για τα… άτακτα μέλη της οργάνωσης που μπορεί να παρέκκλιναν των εντολών τους. Εκτός απο την σωματική τιμωρία, υπήρχαν και χρηματικές ποινές, που τα μέλη τους αποκαλούσαν χρέωμα, και λειτουργούσε ως μέσο πειθαρχικής συμμόρφωσης.

Στις μεταξύ τους επικοινωνίες χρησιμοποιούσαν το Instagram και το Signal. Μέσω των εφαρμογών αυτών, των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων αλλά και των φυσικών παρακολουθήσεων ταυτοποίηθηκαν από την Ασφάλεια Αττικής 263 αγοραπωλησίες ναρκωτικών.