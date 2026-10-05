Πολιτική Προστασία: Παρουσιάστηκαν οι νέες δυνατότητες του «Next Generation 112» – «Πιο γρήγορο, πιο αξιόπιστο και πιο ανθεκτικό»

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026, στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ενημερωτική εκδήλωση για το έργο «Αναβάθμιση/Ενσωμάτωση Νέων Τεχνολογιών 112 – Next Generation 112 (NG 112) για την Πολιτική Προστασία». Το έργο υλοποιήθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας, φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης για λογαριασμό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ».

Στην ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κ. Νίκος Παπαευσταθίου, ο οποίος εκπροσώπησε τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελο Τουρνά, τόνισε ότι: «Όταν μιλάμε για το 112, μιλάμε πρωτίστως για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Για έναν μηχανισμό που βρίσκεται δίπλα στον πολίτη όταν υπάρχει κίνδυνος, είτε για να τον προειδοποιήσει και να τον καθοδηγήσει είτε για να δεχθεί το αίτημά του για άμεση βοήθεια», υπογραμμίζοντας επίσης ότι «η πλήρης ενεργοποίησή του αποτέλεσε από την αρχή σαφή προτεραιότητα της Κυβέρνησης και προσωπική δέσμευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην αναβάθμιση του συστήματος, επισημαίνοντας ότι με το Next Generation 112 αξιοποιείται η σύγχρονη τεχνολογία και αναβαθμίζονται ουσιαστικά οι δυνατότητες που θα έχει ο πολίτης για να επικοινωνήσει με το 112 σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, επισημαίνοντας ότι η επικοινωνία θα γίνεται «με περισσότερους τρόπους» και «με μεγαλύτερη ακρίβεια», χωρίς αποκλεισμούς.

Παράλληλα, στάθηκε στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και στη δυνατότητα για «άμεση ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του 112 και των φορέων έκτακτης ανάγκης».

Έδωσε ιδιαίτερη σημασία σε μια σημαντική διάσταση αυτής της αναβάθμισης, την προσβασιμότητα, τονίζοντας πως «η δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν μπορεί να εξαρτάται από το αν κάποιος μπορεί να ακούσει, να μιλήσει ή να επικοινωνήσει με τον συμβατικό τρόπο. Η πρόσβαση στη βοήθεια πρέπει να είναι ισότιμη για όλους. Αυτό αποτελεί και κεντρική επιλογή της χώρας μας».

Κατέληξε περιγράφοντας το 112 της νέας εποχής ως ένα 112 που θα αξιοποιεί «κάθε διαθέσιμη τεχνολογία για να φέρει τον πολίτη πιο κοντά στη βοήθεια όταν τη χρειάζεται». Ο κ. Παπαευσταθίου μίλησε για ένα σύστημα «πιο γρήγορο, πιο αξιόπιστο, πιο ανθεκτικό και περισσότερο προσβάσιμο», που θα δίνει πληρέστερη εικόνα στους αρμόδιους φορείς, ώστε να ανταποκρίνονται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα σε κάθε περιστατικό, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους ανθρώπους του 112 «που βρίσκονται στην άλλη άκρη της γραμμής όταν κάποιος βρίσκεται σε κίνδυνο και χρειάζεται βοήθεια».

O Αξιωματικός της Μονάδας Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης (UNIT5-112), Υποπυραγός Βασίλης Καζούκας υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι η επιτυχής ολοκλήρωση αυτής της αναβάθμισης δεν αφορά μόνο ένα πιο σύγχρονο και ανθεκτικό σύστημα επικοινωνιών, αλλά «αφορά κυρίως, τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων των φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση μιας έκτακτης ανάγκης, με ταχύτερη ροή πληροφορίας, καλύτερο συντονισμό και πληρέστερη κοινή εικόνα του περιστατικού. Η τεχνολογία μας δίνει πλέον τα μέσα. Η πραγματική της αξία θα φανεί μέσα από τον τρόπο με τον οποίο θα τα αξιοποιήσουμε από κοινού, στην καθημερινή επιχειρησιακή λειτουργία».

Από την πλευρά του, ο κ. Αντώνης Κωσταρίδης, Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας της εταιρείας Satways, παρουσίασε τον νέο τεχνολογικό πυρήνα του 112, αναδεικνύοντας τη συμβολή που θα έχει στην αποτελεσματική διαχείριση επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης. Ανέφερε ότι η ενοποίηση πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας με πολίτες σε κίνδυνο, η αξιοποίηση δεδομένων θέσης και η άμεση διάθεση κρίσιμων πληροφοριών στους χειριστές ενισχύουν την επιχειρησιακή εικόνα και υποστηρίζουν την ταχύτερη ανταπόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της διαλειτουργικότητας και της προσβασιμότητας, με επίκεντρο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την εξυπηρέτηση κάθε πολίτη.

Ο κ. Στάθης Κεχριώτης, Διευθυντής Πωλήσεων της Telekom για τον Δημόσιο Τομέα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Διεθνείς Οργανισμούς, επεσήμανε: «Είμαστε περήφανοι που συμβάλαμε στην υλοποίηση του Next Generation 112, ενός έργου με άμεση σημασία για την προστασία των πολιτών. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας σε σύνθετες ψηφιακές υποδομές, συμβάλαμε στην υλοποίηση ενός σύγχρονου συστήματος που υποστηρίζει πολλαπλούς τρόπους επικοινωνίας, καθώς και τη διαχείριση κρίσιμων πληροφοριών για τα περιστατικά. Το έργο ενισχύει την προσβασιμότητα και τον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα όταν οι πολίτες χρειάζονται βοήθεια. Ευχαριστούμε όλους τους φορείς και τις ομάδες για τη συνεργασία».

Ο κ. Σταύρος Ασθενίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας ανέφερε ότι: «Η αποστολή της Κοινωνίας της Πληροφορίας είναι να σχεδιάζει και να υλοποιεί έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας που μετατρέπουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε απτό αποτέλεσμα για το κράτος και τον πολίτη. Το NG112 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης, καθώς αξιοποιεί τεχνολογίες νέας γενιάς για να ενισχύσει κρίσιμες υπηρεσίες που σχετίζονται άμεσα με την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την πολιτική ηγεσία και τα στελέχη των δύο Υπουργείων για την εμπιστοσύνη και την άριστη συνεργασία, καθώς και όλους όσοι εργάστηκαν με συνέπεια και επαγγελματισμό για την ολοκλήρωση ενός έργου ιδιαίτερης σημασίας».

Στην εκδήλωση παρέστησαν ακόμη, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς, ο Επιτελάρχης του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Αθανάσιος Μπαλάφας, ο Συντονιστής των Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων Αττικής Υποστράτηγος Βικέντιος Μαρινάκης, ο Διοικητής του ΕΣΚΕΔΙΚ Υποστράτηγος Αναστάσιος Μιχαλόπουλος, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης Υποστράτηγος Αστέριος Τσιούρβας, ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, εκπρόσωποι της Κοινωνίας της Πληροφορίας, της TELECOM, της SATWAYS, των παρόχων κινητής τηλεφωνίας, συνεργαζόμενων φορέων, καθώς και στελέχη του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.