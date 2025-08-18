Πάτρα: Συνελήφθη 21χρονος που προσήλθε για να καταθέσει υπέρ του 25χρονου που απολογείται για την φωτιά στο Γηροκομείο 

Σοβαρή εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση του 25χρονου, ο οποίος κατηγορείται για την φωτιά στο Γηροκομειό, στην Πάτρα και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η απολογία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ένας 21χρονος, ο οποίος νωρίτερα προσήλθε στην Ανακρίτρια Πατρών, για να καταθέσει υπέρ του 25χρονου που απολογείται, συνελήφθη κατηγορούμενος για εμπρησμό.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας συνελήφθη από τους αστυνομικούς κατόπιν εντάλματος σύλληψης.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Συνελήφθη, σήμερα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας Πρωτοδικών Αχαΐας.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος συνελήφθη για την πυρκαγιά που στις 13-8-2025, κατέκαψε περιοχές του Δήμου Πατρέων και κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση από τον οποίο μπορεί να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, καθώς και εμπρησμό σε δασική έκταση από πρόθεση και κατά συναυτουργία.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Ανακρίτρια Πρωτοδικών Αχαΐας».