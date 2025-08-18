Πάτρα: Συνελήφθη 21χρονος που προσήλθε για να καταθέσει υπέρ του 25χρονου που απολογείται για την φωτιά στο Γηροκομείο 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πάτρα, 25χρονος, φωτιά

Σοβαρή εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση του 25χρονου, ο οποίος κατηγορείται για την φωτιά στο Γηροκομειό, στην Πάτρα και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η απολογία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ένας 21χρονος, ο οποίος νωρίτερα προσήλθε στην Ανακρίτρια Πατρών, για να καταθέσει υπέρ του 25χρονου που απολογείται, συνελήφθη κατηγορούμενος για εμπρησμό.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας συνελήφθη από τους αστυνομικούς κατόπιν εντάλματος σύλληψης.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Συνελήφθη, σήμερα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας Πρωτοδικών Αχαΐας.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος συνελήφθη για την πυρκαγιά που στις 13-8-2025, κατέκαψε περιοχές του Δήμου Πατρέων και κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση από τον οποίο μπορεί να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, καθώς και εμπρησμό σε δασική έκταση από πρόθεση και κατά συναυτουργία.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Ανακρίτρια Πρωτοδικών Αχαΐας».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
14:27 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Ξάνθη: Απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο σημείο του τροχαίου με τους τρεις νεκρούς

Σε απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Εγνατία Οδό Ιάσμου – Ξάνθης, στο ρεύμα ...
14:20 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Σάμος: Αγωγή κατέθεσε θύμα του Γυμνασιάρχη που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος ανήλικων μαθητών 

Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση του προφυλακισμένου γυμνασιάρχη στη Σάμο, που κατηγορείται για...
14:03 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Χαλάνδρι: Η 47χρονη είχε δηλώσει τον Μάρτιο ότι ο δράστης την παρακολουθούσε – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη δολοφονία

Σοκ προκαλούν οι νέες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την άγρια δολ...
13:42 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις από σήμερα το μεσημέρι – Πότε εξασθενεί η αστάθεια 

Ενισχύεται η αστάθεια στη χώρα σήμερα Δευτέρα 18 Αυγούστου, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο