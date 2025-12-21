Πάτρα: Συμμορία απατεώνων άρπαξε από πολίτες περισσότερα από 125.000 ευρώ σε μετρητά και χρυσές λίρες – Στο κόλπο και ενεχυροδανειστήρια

  • Στη σύλληψη γυναίκας, μέλους εγκληματικής ομάδας που διέπραττε απάτες σε βάρος πολιτών, προχώρησε η αστυνομία στην Πάτρα.
  • Η συμμορία απέσπασε περισσότερα από 125.000 ευρώ σε μετρητά και χρυσές λίρες, ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ιδιοκτητών ενεχυροδανειστηρίων για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.
  • Τα μέλη της ομάδας επικοινωνούσαν τηλεφωνικά προσποιούμενοι ιατρούς ή τέκνα με πρόσχημα τροχαίου ατυχήματος, ενώ στην οικία της κατηγορούμενης βρέθηκαν 25 χρυσές λίρες και 1.780 ευρώ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Στη σύλληψη γυναίκας, μέλους εγκληματικής ομάδας που διέπραττε απάτες σε βάρος πολιτών, προχώρησε η αστυνομία στην Πάτρα. Όπως προέκυψε η συμμορία απέσπασε περισσότερα από 125.000 ευρώ σε μετρητά και χρυσές λίρες, ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ιδιοκτητών ενεχυροδανειστηρίων για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Σε βάρος της γυναίκας που συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου 20/12 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, συμμετοχή σε συμμορία τα μέλη της οποίας έχουν οργανωθεί για την διάπραξη απατών, τετελεσμένων και σε απόπειρα, με την συνολική ζημία να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ.

Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος σε βάρος ιδιοκτητών ενεχυροδανειστηρίων, όπου είχαν πωλήσει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κλεμμένα κοσμήματα.

Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, προέκυψε ότι η κατηγορούμενη ως μέλος εγκληματικής ομάδας, συμμετείχε σε τέσσερις περιπτώσεις εξαπάτησης πολιτών, που διαπράχθηκαν στις 25-11-2025 και στις 15-12-2025 στην Πάτρα, κατά τις οποίες οι κατηγορούμενοι απέσπασαν από τα θύματα τους, -31.500- ευρώ, -95- χρυσές λίρες αξίας -93.100- ευρώ και διάφορα κοσμήματα συνολικής αξίας 1.300 ευρώ περίπου.

Ως προς τη μεθοδολογία, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με πολίτες και προσποιούμενοι τους ιατρούς ή τα τέκνα των παθόντων με το πρόσχημα τραυματισμού σε τροχαίο ατύχημα και άμεσης ανάγκης για χειρουργική επέμβαση ή προμήθειας ιατρικών υλικών, απαιτούσαν από τους παθόντες χρήματα ή κοσμήματα.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στο σπίτι της κατηγορούμενης οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν -25- χρυσές λίρες και το χρηματικό ποσό των 1.780 ευρώ, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε σε ενεχυροδανειστήριο στην Πάτρα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν αφαιρεθέντα κοσμήματα.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

 

 

