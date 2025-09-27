Πάτρα: Έριχναν βεγγαλικά, πορτοκάλια, μπουκάλια και αυγά σε συμμαθητές τους σε γειτονικό σχολείο – Βίντεο ντοκουμέντο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πάτρα: Έριχναν βεγγαλικά, πορτοκάλια, μπουκάλια και αυγά σε συμμαθητές τους σε γειτονικό σχολείο – Βίντεο ντοκουμέντο

Ένα ακόμη περιστατικό σχολικής βίας έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα επεισοδίων που προβληματίζουν γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Αυτή τη φορά στην Πάτρα, μαθητές ΕΠΑΛ δέχθηκαν αιφνιδιαστική επίθεση από συνομήλικούς τους, οι οποίοι φοιτούν σε γειτονικό σχολείο, πετώντας τους ακόμα και πυροτεχνήματα.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που μετέδωσε το Star, φαίνεται η στιγμή που ανήλικοι διασκεδάζουν την ώρα που εκτοξεύουν βεγγαλικά προς το προαύλιο του σχολείου. Γελούν με τους συνομηλίκους τους, την ώρα που οι τελευταίοι ουρλιάζουν από τον φόβο.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη και οι δράστες, εκτός από τα βεγγαλικά, πέταξαν αυγά, μπουκάλια με νερό και πορτοκάλια. Οι μαθητές του σχολείου που δέχονται τις επιθέσεις δηλώνουν τρομοκρατημένοι, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες του Star, τα επεισόδια έχουν ξεκινήσει από την περσινή χρονιά.

Τα παιδιά του ΕΠΑΛ που βρίσκονται στο στόχαστρο προχώρησαν σε κατάληψη του σχολείου τους, ζητώντας ουσιαστική παρέμβαση από τις αρμόδιες αρχές και μέτρα για την προστασία τους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

21 φορές τον μήνα φέρνουν την ευτυχία και προστατεύουν από τον καρκίνο – Τι έδειξε μελέτη

Μαντηλάκια ντεμακιγιάζ και άλλα 3 προϊόντα που δερματολόγος δεν θα χρησιμοποιούσε ποτέ γιατί μπορεί να καταστρέψουν το δέρμ...

Μηνιαίο επίδομα στέγασης: Τα ποσά, οι προϋποθέσεις και ποιοι μένουν εκτός

ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα απασχόλησης για 10.000 άνεργες μητέρες – Τι θα προβλέπει

Η Microsoft κόβει την πρόσβαση σε τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για την παρακολούθηση Παλαιστινίων

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
23:03 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Αιματηρή συμπλοκή στην Μεταμόρφωση: Κρατούν κλειστά τα στόματά τους οι τραυματίες – Το χρονικό, τα βίντεο ντοκουμέντα και οι μαρτυρίες

Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9) στη Μεταμόρφωση, κοντά σε χώρο ...
22:50 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Λέσβος: Φωτιά στην περιοχή του κάστρου στα Τσαμάκια

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή του κάστρου Μυτιλήνης στα Τσαμάκια, στην Λέσβο. Στο σ...
22:22 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Αρτέμιδα: «Μου είπε ότι είχε μουδιάσει» λέει η μητέρα της 9χρονης που υπέστη ηλεκτροπληξία από «γυμνά» καλώδια σε παιδική χαρά

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν πριν απο μερικές ημέρες στην Αρτέμιδα, όταν ένα 9χρονο κοριτσάκι υ...
21:40 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας σε Δήμα: «Eντελώς αποπροσανατολιστική η αναφορά στο ύψος του μισθού μας»

Η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας απάντησε στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης