Πανσέληνος: Μαγικές εικόνες από το «Φεγγάρι της Φράουλας»

Ένα διαφορετικό χρώμα πήρε ο ουρανός το βράδυ της Κυριακής με το θέαμα της πανσελήνου του Ιουνίου να καθηλώνει.

Η ξεχωριστή στιγμή έκανε, μάλιστα, τον γύρο του κόσμου με πλήθος διεθνών ΜΜΕ να αναφέρονται στο γεγονός και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να «πλημμυρίζουν» από εικόνες.

The strawberry full moon setting over the Statue of Liberty #NYC pic.twitter.com/zHppgaxnUu — Max Guliani (@maximusupinNYc) June 4, 2023

The June Strawberry Full Moon Rising over Afton State Park this evening. #mnwx #fullmoon pic.twitter.com/B8jFzX4IfX — Scott McNally (@scottmcn20) June 4, 2023

Η πανσέληνος του Ιουνίου, γνωστή και ως «Φεγγάρι της Φράουλας», φάνηκε στον νυχτερινό ουρανό από τις πρώτες βραδινές ώρες.