Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στην Κορινθία – Υπό έλεγχο η φωτιά στα Σπάτα

Οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα Σάββατο σε αγροτοδασικές εκτάσεις στην Κορινθία, συγκεκριμένα στο Αγγελόκαστρο και στην Άνω Αλμυρή, οριοθετήθηκαν, ενώ υπό έλεγχο τέθηκε και η φωτιά σε ξερά χόρτα στα Σπάτα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απέτρεψαν την περαιτέρω εξάπλωση των πυρκαγιών, χωρίς να απειληθούν κατοικίες ή υποδομές, και κλιμάκιο διερευνά τα αίτια στην Κορινθία

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Φωτιά, κορινθία
πηγή: Facebook/Πυρκαγιά Ενημέρωση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα Σάββατο σε αγροτοδασικές εκτάσεις στην Κορινθία και συγκεκριμένα στο Αγγελόκαστρο και στην Άνω Αλμυρή.
  • Οι πυροσβεστικές δυνάμεις οριοθέτησαν και τις δύο πυρκαγιές σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή τους και την απειλή κατοικιών.
  • Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξερά χόρτα στα Σπάτα, δίπλα στο εκπτωτικό χωριό, με άμεση επέμβαση ισχυρών επίγειων δυνάμεων.

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Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική Υπηρεσία οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα Σάββατο σε αγροτοδασικές εκτάσεις στην Κορινθία και συγκεκριμένα στο Αγγελόκαστρο και στην Άνω Αλμυρή.

Δύο μεγάλες φωτιές στην Κορινθία – Ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν 116 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 32 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, παρά την ταυτόχρονη εκδήλωση των δύο πυρκαγιών με διαφορά ενός λεπτού, οι πυροσβεστικές δυνάμεις οριοθέτησαν και τις δύο πυρκαγιές σε σύντομο χρονικό διάστημα αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή τους ενώ από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.

Κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Κορίνθιας, έχει μεταβεί στις περιοχές των πυρκαγιών για την διερεύνηση των αιτίων τους.

Τέλος, όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Υπό έλεγχο η φωτιά σε ξερά χόρτα στα Σπάτα

Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξερά χόρτα στα Σπάτα, δίπλα στο εκπτωτικό χωριό. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15:00 και στο σημείο μετέβησαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις περιορίζοντάς την άμεσα και αποτρέποντας την εξάπλωσή της .

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