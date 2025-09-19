ΟΠΕΚΕΠΕ: Προθεσμία από την Κομισιόν έως τις 2/10 για νέο σχέδιο αγροτικών επιδοτήσεων – Κίνδυνος αναστολής πληρωμών

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ

Προθεσμία ως τις 2 Οκτωβρίου για την κατάθεση ενός νέου σχεδίου αγροτικών επιδοτήσεων έδωσε η Κομισιόν στη χώρα μας, διαφορετικά ελλοχεύει ο κίνδυνος αναστολής πληρωμών μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Βουλή: Την Τετάρτη οι πρώτοι μάρτυρες στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ειδικότερα, σε σχετική επιστολή που απέστειλε η αρμόδια διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης – αφού τονίζεται ότι το σχέδιο που προτείνει η Ελλάδα δεν επαρκεί για την αποκατάσταση των ελλείψεων και δεν συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές διατάξεις, επισημαίνεται ότι οι αρχές της χώρας πρέπει «να τροποποιήσουν και να ενισχύσουν το σχέδιο δράσης τους, κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι όλες οι δράσεις είναι επαρκώς λεπτομερείς και αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που έχουν διαπιστωθεί».

Σε περίτπωση μη συμμόρφωσης, υπενθυμίζεται στην επιστολή, υπάρχει ο κίνδυνος αναστολής των μηνιαίων και ενδιάμεσων πληρωμών, αναστολής δηλαδή των αγροτικών επιδοτήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω των διακοπών του Αυγούστου η διορία της 2ας Οκτωβρίου μετατέθηκε για τις 2 Νοεμβρίου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η 6μηνη παράταση για πλήρη υλοποίηση του action plan (54 σημεία εξυγίανσης, το σύνολο των οποίων έχει εφαρμοσθεί), καθώς απομένει η νομοθετική υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, η οποία θα γίνει σύντομα).

ΠΗΓΗ: ERTNEWS

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορείτε να βρείτε το κρυμμένο μπρόκολο σε 25 δευτερόλεπτα; Μόνο όσοι έχουν 100/100 παρατηρητικότητα το βρίσκουν

Το κρεμώδες και τρυφερό λουλούδι που μπορεί να ρίξει τη χοληστερίνη, να προστατεύσει από ασθένειες και να βοηθήσει το συκώτ...

Έκθεση του ΟΟΣΑ για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης – Η πρόοδος της Ελλάδας μέσα από 19 παραδείγματα

Τιμολόγια Ρεύματος: Πού αναμένεται να κυμανθούν τον Οκτώβριο

Αυτά είναι τα 8 πράγματα που κάνει το Android Auto και δεν μπορεί να το ανταγωνιστεί το CarPlay

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
00:08 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Χανιά: Επεισόδιο μεταξύ μεταναστών στην Αγιά – Δύο τραυματίες

Σοβαρά επεισόδια μεταξύ μεταναστών στο κέντρο φιλοξενίας στην Αγιά Χανίων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ,...
23:10 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Τροχαίο στην Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας: Νεκρός ο οδηγός αυτοκινήτου έπειτα από σύγκρουση με νταλίκα – ΦΩΤΟ

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε πριν λίγο στην εθνική οδό Λαμίας – Αθηνών, στο 220ο ...
23:01 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Αιγάλεω: Τι λένε τα στελέχη της ΕΥΠ για τον 32χρονο Παλαιστίνιο που προφυλακίστηκε για εμπρησμούς – Αναβλήθηκε η δίκη για τις επιθέσεις στο Αιγάλεω

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του, ο 32χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για εμπρησμούς ...
22:54 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Πάτρα: Άνδρας των ΜΑΤ έριξε… σφαλιάρα σε συνάδελφό του – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα περίεργο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Πάτρα, κατά τη διάρκεια της π...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος