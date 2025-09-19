ΟΠΕΚΕΠΕ: Προθεσμία από την Κομισιόν έως τις 2/10 για νέο σχέδιο αγροτικών επιδοτήσεων – Κίνδυνος αναστολής πληρωμών

Προθεσμία ως τις 2 Οκτωβρίου για την κατάθεση ενός νέου σχεδίου αγροτικών επιδοτήσεων έδωσε η Κομισιόν στη χώρα μας, διαφορετικά ελλοχεύει ο κίνδυνος αναστολής πληρωμών μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα, σε σχετική επιστολή που απέστειλε η αρμόδια διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης – αφού τονίζεται ότι το σχέδιο που προτείνει η Ελλάδα δεν επαρκεί για την αποκατάσταση των ελλείψεων και δεν συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές διατάξεις, επισημαίνεται ότι οι αρχές της χώρας πρέπει «να τροποποιήσουν και να ενισχύσουν το σχέδιο δράσης τους, κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι όλες οι δράσεις είναι επαρκώς λεπτομερείς και αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που έχουν διαπιστωθεί».

Σε περίτπωση μη συμμόρφωσης, υπενθυμίζεται στην επιστολή, υπάρχει ο κίνδυνος αναστολής των μηνιαίων και ενδιάμεσων πληρωμών, αναστολής δηλαδή των αγροτικών επιδοτήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω των διακοπών του Αυγούστου η διορία της 2ας Οκτωβρίου μετατέθηκε για τις 2 Νοεμβρίου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η 6μηνη παράταση για πλήρη υλοποίηση του action plan (54 σημεία εξυγίανσης, το σύνολο των οποίων έχει εφαρμοσθεί), καθώς απομένει η νομοθετική υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, η οποία θα γίνει σύντομα).

