ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «σύμπτωση» με τα χιλιάδες κερδισμένα λαχεία – Κτηνοτρόφος είχε 6.000 δελτία το 2022

  • Στο μικροσκόπιο του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκονται χιλιάδες «κερδισμένα λαχεία» που συνδέονται με ελεγχόμενους για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις.
  • Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση κτηνοτρόφου από την Κεντρική Ελλάδα, ο οποίος είχε 6.000 κερδισμένα δελτία το 2022 και έκανε διορθωτική δήλωση για γονική παροχή 300.000 ευρώ.
  • Ο κωδικός 781 της φορολογικής δήλωσης χρησιμοποιείται για χρήματα που προέρχονται από πώληση περιουσιακών στοιχείων ή έχουν φορολογηθεί στην πηγή, όπως τα συγκεκριμένα δελτία.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Νάξος- ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν τα χιλιάδες «κερδισμένα λαχεία» ελεγχόμενων για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, οι Αρχές έχουν στα χέρια τους ευρήματα για ορισμένα από τα πρόσωπα, κτηνοτρόφους και γεωργούς, που απασχολούν την επικαιρότητα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κτηνοτρόφος από την Κεντρική Ελλάδα, ο οποίος ελέγχεται. είχε μαζέψει ούτε λίγο, ούτε πολύ 6.000 κερδισμένα δελτία το έτος 2022. Ο συγκεκριμένος μετά τον έλεγχο που τού έγινε, έκανε διορθωτική δήλωση, στην οποία εμφάνιζε 300.000 ευρώ γονική παροχή από τη μητέρα του.

Η «σύμπτωση» είναι ότι και κάποιος άλλος από μεγάλο νησί, που ελέγχεται για το ίδιο πράγμα, έκανε επίσης διορθωτική δήλωση.

Όπως εξήγησε ο Τάσος Τέλλογλου υπάρχει στη φορολογική δήλωση ο κωδικός 781, που συνήθως δεν κοιτούν οι εφοριακοί. Εκεί συμπληρώνονται τα χρήματα που προέρχονται από πώληση περιουσιακών στοιχείων ή λεφτά που έχουν φορολογηθεί στην πηγή, όπως τα συγκεκριμένα δελτία. Τα μαζεύουν κάποιοι λογιστές – στο παρελθόν ήταν πιο εύκολο. Μέχρι τα 1.000 ευρώ πρέπει να ονομαστικοποιήσεις το δελτίο και να πληρωθείς μέσω τραπέζης. Έτσι, λογιστές παίρνουν όσα δεν είναι ονομαστικοποιημένα και στη συνέχεια τα εκχωρούν σε εκείνους που έχουν ανάγκη για κέρδη.

Δείτε το βίντεο του ΑΝΤ1:

