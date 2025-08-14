Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για τις ζημιές από την πρόσφατη πυρκαγιά στους δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού – 15 «κόκκινα» κτίρια

Oλοκληρώθηκαν οι αυτοψίες σε πληγείσες περιοχές των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, σύμφωνα με το αυστηρό χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί.

Τα τεχνικά κλιμάκια προχώρησαν σε εντατικούς ελέγχους, επιδεικνύοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης και καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση και ακριβή καταγραφή των ζημιών.

Συνοπτικά Αποτελέσματα

Δήμος Λαυρεωτικής

Σύνολο αυτοψιών: 51 κτίρια

Πράσινα: 15

Κίτρινα: 27

Κόκκινα: 9

Δήμος Σαρωνικού

Σύνολο αυτοψιών: 53 κτίρια

Πράσινα: 28

Κίτρινα: 19

Κόκκινα: 6

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: ούτε μία μέρα δεν μπορεί να χαθεί. Η ανταπόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών αποδεικνύει ότι, όταν υπάρχει σχέδιο, συντονισμός και αποφασιστικότητα, οι διαδικασίες μπορούν να προχωρούν άμεσα προς όφελος των πολιτών.

Καθοριστική για την ταχύτητα των διαδικασιών υπήρξε η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα με πρωτοβουλία του Υφυπουργού κ. Κώστα Κατσαφάδου, με τη συμμετοχή των Δημάρχων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο Υφυπουργός έθεσε σαφές και αυστηρό χρονοδιάγραμμα ανακοινώνοντας τις βάσεις του σχεδίου αποκατάστασης που θα ακολουθηθεί.

Σημαντική συμβολή στην επιτάχυνση των αυτοψιών και στη βελτίωση της συνεργασίας με τις τοπικές αρχές αποτέλεσε η τοποθέτηση δύο υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) στους δύο δήμους. Η παρουσία τους ενίσχυσε τον συντονισμό και διευκόλυνε την αμεσότερη ανταπόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών των δήμων.

Το Yπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης παραμένει στο πλευρό των πληγέντων πολιτών, με στόχο την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την επαναφορά της καθημερινότητας με όρους ασφάλειας και αξιοπρέπειας.