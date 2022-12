Οι ειδήσεις της νύχτας που πέρασε

Διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις της νύχτας που πέρασε.

Ένας Ρομά έπεσε νεκρός από πυρoβολισμό ύστερα από διαπληκτισμό εντός του καταυλισμού στα Μέγαρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, παρέα Ρομά έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ λογομάχησαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Ένας από αυτούς έβγαλε όπλο και πυροβόλησε, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός ατόμου.

Ο θάνατος του Ρομά δεν σχετίζεται με τα επεισόδια που ξέσπασαν νωρίτερα στα Μέγαρα με αφορμή τον πυροβολισμό του 16χρονου Ρομά από αστυνομικό της ΔΙΑΣ στην Θεσσαλονίκη.

Στο Μεικτό Ορκωτό Κακουργιοδικείο παραπέμπεται για να δικαστεί ο πρώην αντιδήμαρχος Ζίτσας, ο οποίος είχε συλληφθεί για τον βαρύτατο τραυματισμό του γάιδαρου τον οποίον μετέφερε στο χωριό Γραμμένο.

Το πόρισμα της εισαγγελίας Ιωάννινων σχετικά με τον τραυματισμό του άτυχου γάιδαρου ήταν καταπέλτης για τον πρώην Αντιδήμαρχο Ζίτσας. Ο αντιδήμαρχος ο οποίος καθαιρέθηκε από το αξίωμά του, είχε υποστηρίξει πως μετέφερε τον γάιδαρο στην καρότσα του αυτοκίνητου, μετά από επίθεση που δέχτηκε το ζώο από λύκο. Είχε πει τότε ότι ενώ οδηγούσε και χωρίς να το καταλάβει το ζώο έπεσε στο δρόμο και έτσι το έσερνε για δεκάδες μετρά μέσα στο χωριό Γραμμένο Ιωάννινων.

Όπως έγινε γνωστό από την εκπρόσωπο του ΚΙΔΙΖΩ Εύα Κρυστάλλη, η Εισαγγελία απορρίπτει όλους τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου. Ο πρώην Αντιδήμαρχος αντιμετωπίζει κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα και παραπέμπεται στο Μικτό Ορκωτό. Καθοριστικό ρολό στο πόρισμα της εισαγγελίας Ιωάννινων φαίνεται πως ήταν οι γνωματεύσεις από εξειδικευμένους κτηνίατρους και υπίατρους που είχαν εξετάσει το ζώο και είχαν αποφανθεί ότι τα τραύματα που έφερε ήταν τόσο βαριά και η ίασή τους αδύνατη. Αποτέλεσμα ήταν το ζώο να υποβληθεί σε ευθανασία.

Σε κατάσταση σοκ παραμένουν οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί στις Σέρρες για τον τραγικό θάνατο του 11χρονου Βασίλη από την έκρηξη του λέβητα στο 9ο δημοτικό σχολείο. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν ακόμη δύο παιδάκια, η μητέρα του ενός μίλησε για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο γιος της.

Η μητέρα του 6χρονου, που τραυματίστηκε από την έκρηξη, είναι καρδιολόγος όπως και ο πατέρας του αγοριού που έχασε τη ζωή του. Μιλώντας στην εκπομπή LiveNews, αναφέρει ότι ο 6χρονος είναι καλά σε γενικές γραμμές, αλλά δεν του έχουν πει ακόμη για τον θάνατο του Βασίλη.

«Φύγαμε εσπευσμένα με το ασθενοφόρο, ο μπαμπάς του πήγε και τον παρέλαβε από εκεί, πρέπει να τον είχε βγάλει σε αυτήν την πίσω αυλή την οποία εγώ προσωπικά δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτό το μέρος εκεί πίσω. Συνέχεια τα παιδιά έπαιζαν μπροστά, τον πήγε εκεί πίσω γιατί ήταν ο πιο μικρός και ήθελε να παίξει και αυτός και μετά από λίγο συνέβη το περιστατικό», αναφέρει αρχικά η μητέρα του 6χρονου.

Αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του γιου της, είπε πως «σε γενικές γραμμές ο γιος μου είναι καλά, αλλά με ρωτάει για το άλλο παιδάκι και τώρα είμαστε σε επαφή με παιδοψυχίατρους, ψυχολόγους για να δούμε πώς θα του το πούμε. Πώς θα επανέλθει στο σχολείο».

Ο 6χρονος, που τραυματίστηκε, ρωτάει συνεχώς για την έκρηξη που σημειώθηκε στο σχολείο. «Με ρωτάει συνέχεια γιατί έγινε αυτό, να του εξηγήσω. Γενικά δεν το πολυπροσπαθώ, προσπαθώ να μην το πολυσκαλίσω γιατί δεν ξέρω και πώς πρέπει να το χειριστώ ακριβώς. Με ρωτούσε χτες 05.00 η ώρα το πρωί αν το κεφαλάκι του παιδιού του άλλου ήτανε μαύρο ή ροζ. Τώρα αυτό έχει κάποιο συμβολισμό γιατί μάλλον κάτι είδε γιατί το παιδάκι αυτό είχε χτυπηθεί πολύ άσχημα στο κεφάλι. Απλά δεν θέλω να πω εγώ κάτι επειδή ακόμα δεν το έχει δει ειδικός, έχω μιλήσει μόνο εγώ. Θέλω τώρα μέσα σε αυτές τις ημέρες να μιλήσει με κάποιον ειδικό», είπε η μητέρα του.

Όπως εξήγησε, το παιδί της έχει χτυπήσει στο κεφάλι, αλλά η βλάβη θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη. «Στο κεφάλι πάλι είχε ένα κάταγμα για το οποίο χειρουργηθήκαμε από νευροχειρουργό. Το μάτι του είναι κλειστό, είναι μελανιασμένο. Θα μπορούσε να έχει πάθει εγκεφαλική βλάβη μεγάλη, να πάθει αιμορραγία. Θα μπορούσε να έχει ακρωτηριαστεί, θα μπορούσαν να έχουν συμβεί τα πάντα», ανέφερε η μητέρα του 6χρονου.

Απόδοση δικαιοσύνης ζήτησε με νέες του δηλώσεις ο πατέρας του 16χρονου Ρομά, ο οποίος δίνει μάχη για τη ζωή του στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο μετά τον πυροβολισμό που δέχτηκε από αστυνομικό της ΔΙΑΣ κατά τη διάρκεια καταδίωξης στη Θεσσαλονίκη.

Όπως υποστηρίζει, ο αστυνομικός που πυροβόλησε τον γιό του πρέπει να προφυλακιστεί, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει βεντέτα. Μάλιστα ο πατέρας του 16χρονου έβαλε στο στόχαστρο τα παιδιά του αστυνομικού ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

«Λίγα κάναμε. Μετά θα γίνουν πιο πολλά και πιο άσχημα. Αν αφήσουν τον αστυνομικό ελεύθερο, δεν ξέρω και εγώ πού θα φτάσω. Έχει δυο παιδιά αυτός (σ.σ. ο αστυνομικός) και εγώ θα κάτσω να μεγαλώσουν τα παιδιά του; Μόνο άμα με πάρει ο Θεός. Μεγαλώνει δυο παιδιά. Αυτός τι έκανε στο παιδί μου; Με το ίδιο νόμισμα θα το πληρώσει και αυτός. Ό,τι έκανε στο παιδί μου, θα κάνω στο παιδί του» δήλωσε ο πατέρας του 16χρονου Ρομά.

Συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης 6 Δεκεμβρίου για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών ένας αστυνομικός που υπηρετεί σε υπηρεσία της Θεσσαλία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, σε έλεγχο που διενεργήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Λάρισας, ο συλληφθείς κατελήφθη να κατέχει επιμελώς κρυμμένο 1 γραμμάριο ηρωίνης το οποίο και κατασχέθηκε.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Νέα ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στα Εξάρχεια, με τις αστυνομικές δυνάμεις να έρχονται σε σύγκρουση με ομάδα ατόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες μια ομάδα ατόμων, περίπου τα 50 στον αριθμό επιτέθηκε σε αστυνομικούς, που βρίσκονται στην πλατεία Εξαρχείων στις εγκαταστάσεις του Μετρό, έπειτα από πορεία αλληλεγγύης στην κατάληψη Μελιδώνη, που εκκενώθηκε το πρωί.

Οι αστυνομικοί τους απώθησαν κάνοντας χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης, με την άλλη πλευρά να απαντά με μολότοφ.

Στη συνέχεια, ξέσπασε φωτιά με αποτέλεσμα τρία αυτοκίνητα να υποστούν σοβαρές ζημιές. Μάλιστα, λόγω της αδυναμίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να προσεγγίσει το σημείο, οι κάτοικοι βγήκαν με λάστιχα να σβήσουν την φωτιά.

A little while ago, there was a sound bomb and molotov attack on the police waiting in Exarchiea. 3 cars are on fire. #εξαρχεια #antireport pic.twitter.com/ybeTuothbv

— Partizan Yunanistan (@partizanGreece1) December 8, 2022