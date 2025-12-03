Ο Youtuber Teosty δέχτηκε επίθεση την ώρα που έκανε live μετάδοση – Τον χτύπησαν σε σώμα και πρόσωπο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ο Youtuber Teosty δέχτηκε επίθεση την ώρα που έκανε live μετάδοση – Τον χτύπησαν σε σώμα και πρόσωπο

Ο Youtuber Teosty δέχτηκε επίθεση την ώρα που μετέδιδε live μέσα από κατάστημα στα Ιωάννινα. Άγνωστοι πέταξαν αυγά προς το μέρος του και τα χτύπησαν στην πλάτη του, ενώ ένα από αυτά έπεσε στην κουκούλα φίλου του.

Σύμφωνα με το Thestival, δεν είναι η πρώτη φορά που ο δημιουργός περιεχομένου ζει κάτι ανάλογο την ώρα που βρίσκεται στον αέρα. Η παρέα του Teosty αποφάσισε να αλλάξει χώρο και μετακινήθηκε σε άλλο κατάστημα της πόλης. Εκεί, όπως φαίνεται σε βίντεο, νεαροί σημάδευαν την παρέα με laser. Ο Youtuber βγήκε έξω για να ζητήσει εξηγήσεις και βρέθηκε σε καβγά με έναν από αυτούς, με αποτέλεσμα να έρθουν στα χέρια.

Ο Teosty επέστρεψε στο τραπέζι έχοντας εμφανή σημάδια στο πρόσωπο και στο χέρι. Ο ίδιος είπε ότι ο άγνωστος «του πούλησε τρέλα», τον πλησίασε και τον χτύπησε, ενώ συμπλήρωσε πως δεν σκοπεύει να αφήσει το γεγονός έτσι και ότι «θα κινηθεί νομικά».

Δείτε βίντεο από την επίθεση:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων ενισχύει τον εγκέφαλο – Πώς να το κάνουμε;

Γιατροί και Βετεράνοι της ΠΑΕ Ολυμπιακός ενώνουν δυνάμεις για καλό σκοπό

IRIS: Καθολικά διαθέσιμο σε κάθε σημείο πώλησης της Ελλάδας – Πότε θα ξεκινήσουν οι διασυνοριακές πληρωμές

Πιερρακάκης στο roadshow της Morgan Stanley: Η ενοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων ανοίγει τον δρόμο για την Ένωση Αποτ...

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
05:22 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Χωρίς ταξί έως τα ξημερώματα της Πέμπτης η χώρα – Συνάντηση με τον Κυρανάκη ζητούν οι οδηγοί

Χωρίς ταξί θα παραμείνει η χώρα έως τα ξημερώματα της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου, καθώς οι οδηγοί πρ...
05:15 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (3/12)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
01:35 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Καιρός: «Καμπανάκι» από τον Γιάννη Καλλιάνο – «Έρχεται κακοκαιρία, δεν χρειάζεται πανικός»

Η Τετάρτη (03.12.2025) αναμένεται με βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας, όπως προειδο...
23:09 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα, έκλεισαν Εθνικές Οδούς και τελωνεία – Ετοιμάζουν νέες κινητοποιήσεις 

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους αγρότες και κτηνοτρόφοι σε ολόκληρη τη χώρα, με τα μπλόκα ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»