Ο Youtuber Teosty δέχτηκε επίθεση την ώρα που έκανε live μετάδοση – Τον χτύπησαν σε σώμα και πρόσωπο

Ο Youtuber Teosty δέχτηκε επίθεση την ώρα που μετέδιδε live μέσα από κατάστημα στα Ιωάννινα. Άγνωστοι πέταξαν αυγά προς το μέρος του και τα χτύπησαν στην πλάτη του, ενώ ένα από αυτά έπεσε στην κουκούλα φίλου του.

Σύμφωνα με το Thestival, δεν είναι η πρώτη φορά που ο δημιουργός περιεχομένου ζει κάτι ανάλογο την ώρα που βρίσκεται στον αέρα. Η παρέα του Teosty αποφάσισε να αλλάξει χώρο και μετακινήθηκε σε άλλο κατάστημα της πόλης. Εκεί, όπως φαίνεται σε βίντεο, νεαροί σημάδευαν την παρέα με laser. Ο Youtuber βγήκε έξω για να ζητήσει εξηγήσεις και βρέθηκε σε καβγά με έναν από αυτούς, με αποτέλεσμα να έρθουν στα χέρια.

Ο Teosty επέστρεψε στο τραπέζι έχοντας εμφανή σημάδια στο πρόσωπο και στο χέρι. Ο ίδιος είπε ότι ο άγνωστος «του πούλησε τρέλα», τον πλησίασε και τον χτύπησε, ενώ συμπλήρωσε πως δεν σκοπεύει να αφήσει το γεγονός έτσι και ότι «θα κινηθεί νομικά».

Δείτε βίντεο από την επίθεση: