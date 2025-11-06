ΝΟΚ: Η απόφαση του ΣτΕ για τον δήμο Κηφισιάς – Τι αναφέρει για υπόγεια, σοφίτες και πισίνες

Σημαντικές διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους δόμησης στο παραδοσιακό τμήμα του Δήμου Κηφισιάς, δίνει με την υπ’ αριθ. 2035/2025 απόφασή του το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), αποσαφηνίζοντας την εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος της 28.9.1987 (Δ΄ 1035) και των γενικών διατάξεων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ).

της Άννας Κανδύλη

Σύμφωνα με την απόφαση (Πρόεδρος: Χ. Ντουχάνης, Εισηγητής: Δ. Πυργάκης, Πάρεδρος), το ισχύον καθεστώς δεν απαγορεύει τη μη προσμέτρηση στον συντελεστή δόμησης κατασκευών όπως κλιμακοστάσια, θερμομονωτικοί τοίχοι και απολήξεις κλιμακοστασίων, καθώς οι χώροι αυτοί δεν αποτελούν χώρους κύριας χρήσης.

Επιπλέον, το ΣτΕ έκρινε ότι είναι επιτρεπτή η κατασκευή, πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, στέγης με σοφίτα, χώρου ανελκυστήρα, απόληξης κλιμακοστασίου και ασκεπούς πισίνας, εφόσον οι κατασκευές αυτές: α)εντάσσονται αισθητικά στο συνολικό αρχιτεκτονικό σύνολο, β)έχουν μικρό μέγεθος, γ)βρίσκονται σε υποχώρηση από την πρόσοψη, και δ) έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.

Το Δικαστήριο απέρριψε, επίσης, τους ισχυρισμούς των αιτούντων ότι θα έπρεπε να εφαρμόζεται ενιαίος μέσος συντελεστής δόμησης στην πολεοδομική ενότητα του Κεφαλαρίου. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η διάκριση σε υποπεριοχές με διαφορετικούς συντελεστές είναι νόμιμη και επιτρέπει τη διατήρηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε περιοχής, ενώ προστατεύει τους ιδιοκτήτες που δόμησαν καλόπιστα σύμφωνα με τους τότε ισχύοντες όρους.

Σημαντικό σημείο της απόφασης είναι αυτό που αφορά την υπόγεια δόμηση. Το ΣτΕ έκρινε ότι, χάριν της προστασίας της υψηλής φυτικής βλάστησης και του φυσικού περιβάλλοντος, απαγορεύεται η επέκταση υπογείων εκτός του περιγράμματος της ανωδομής του κτιρίου, όχι μόνο για χρήση στάθμευσης αλλά και για οποιαδήποτε άλλη χρήση.

Για τον λόγο αυτό, το Δικαστήριο ακύρωσε εν μέρει την οικοδομική άδεια που είχε εκδοθεί για ακίνητο στην περιοχή, καθώς προέβλεπε υπόγεια επέκταση πέρα από το επιτρεπόμενο περίγραμμα.