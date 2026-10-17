Νίκαια: Εντοπίστηκαν χειροβομβίδες και όπλο σε ταράτσα πολυκατοικίας – Κινητοποίηση της ΕΛΑΣ

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Κινητοποίηση της ΕΛΑΣ βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα, στη Νίκαια, μετά τον εντοπισμό οπλισμού στην ταράτσα μίας πολυκατοικίας, επί της οδού Νέστορος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για δύο χειροβομβίδες, δεκάδες φυσίγγια αλλά και πολεμικό όπλο, που βρέθηκαν στην ταράτσα του κτιρίου.

Πηγές επισημαίνουν ότι τα όπλα είναι παλιά και σκουριασμένα και φέρονται να ανήκαν σε έναν ηλικιωμένο, ο οποίος κατοικούσε στην πολυκατοικία και δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της ΕΛΑΣ, της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να γίνει ο προβλεπόμενος έλεγχος του οπλισμού και στη συνέχεια να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το σημείο.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή έως ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση.

Δείτε εικόνες από το σημείο: