Εύβοια: Η στιγμή που οι ληστές μπουκάρουν στο κοσμηματοπωλείο με σκαπτικό μηχάνημα – Δείτε βίντεο

Σκηνές κινηματογραφικής διάρρηξης, εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (16/10) στην Παραλία Αυλίδας στην Εύβοια, όταν σύμφωνα με πληροφορίες, του evia online, ομάδα 8 ατόμων εισέβαλε σε κοσμηματοπωλείο, χρησιμοποιώντας σκαπτικό μηχάνημα τύπου JCB που πήραν από κοντινή μάντρα, για να γκρεμίσουν τη βιτρίνα του καταστήματος.

Οι δράστες έφτασαν στο σημείο τις 2.30 τα ξημερώματα και χρησιμοποιώντας το σκαπτικό μηχάνημα, κατέστρεψαν τη βιτρίνα του κοσμηματοπωλείου, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές. Στη συνέχεια εισέβαλαν στο εσωτερικό του καταστήματος, από όπου αφαίρεσαν κοσμήματα και τιμαλφή, πριν τραπούν σε φυγή.

Κατά τη διάρκεια της διάρρηξης, ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός, ενώ κάτοικοι της περιοχής αντιλήφθηκαν τις ύποπτες κινήσεις και ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία. Ωστόσο, οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν με ΙΧ αυτοκίνητο, πριν εντοπιστούν από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου, έχει υποβάλει μήνυση κατά αγνώστων, με τις αστυνομικές Αρχές, να διεξάγουν έρευνες για την ταυτοποίηση και την σύλληψη των δραστών.