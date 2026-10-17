Κυψέλη: Μητέρα άφησε μόνα τα 2χρονα παιδιά της μέσα σε διαμέρισμα – Η παρατηρητικότητα γείτονα που κινητοποίησε τις αρχές

Στη σύλληψη μίας 27χρονης μητέρας προχώρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής (16/1), καθώς άφησε ολομόναχα τα δύο παιδιά της, ηλικίας μόλις δύο ετών, μέσα σε διαμέρισμα, στην Κυψέλη.

Τα δίδυμα αδελφάκια εντόπισε ένας περίοικος να βρίσκονται στο παράθυρο ενός διαμερίσματος, επί της οδού Τήνου, χθες το πρωί. Αμέσως ο γείτονας κάλεσε την Άμεση Δράση, όπου εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός ότι το αγοράκι και το κοριτσάκι φαίνονταν να είναι μόνα τους στο σπίτι, χωρίς την επίβλεψη κάποιου ενήλικα.

Όπως επισημαίνουν πηγές της ΕΛΑΣ, αστυνομικοί έσπευσαν στο διαμέρισμα, διαπιστώνοντας αρχικά ότι αυτό ήταν ανασφάλιστο και ότι τα δίχρονα παιδιά βρίσκονταν εντός του σπιτιού μόνα τους και μάλιστα σε συνθήκες, που δεν θεωρούνται κατάλληλες για την ασφαλή διαβίωσή τους.

Τα αδελφάκια μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης, όπου το μεσημέρι της Παρασκευής εμφανίστηκε η 27χρονη μητέρα, με καταγωγή από το Κογκό, αναζητώντας τα παιδιά της.

Συνελήφθη η μητέρα, στο Παίδων μεταφέρθηκαν τα δίδυμα

Τότε, οι αστυνομικοί της πέρασαν χειροπέδες για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, ενώ τα δίδυμα μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», προκειμένου να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις και να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας τους.