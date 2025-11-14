Missing alert για 31χρονο που εξαφανίστηκε από τη Ναύπακτο

Την κινητοποίηση των αρχών έχει προκαλέσει η υπόθεση εξαφάνισης ενός 31χρονου στη Ναύπακτο.

Τα ίχνη του Βασίλη Καραγεωργόπουλου χάθηκαν τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (13/11/2025).

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, «το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 14/11/2025, για την εξαφάνιση του Βασίλη Καραγεωργόπουλου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Βασίλης Καραγεωργόπουλος έχει ύψος 1,78μ., έχει κανονικό βάρος, έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

