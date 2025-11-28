Μενίδι: 14χρονη πήγε στο αστυνομικό τμήμα με νεκρό έμβρυο τυλιγμένο σε εφημερίδες – Κατήγγειλε ότι την χτύπησε η μητέρα της

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Μία υπόθεση που προκαλεί σοκ αποκαλύφθηκε στο Μενίδι. Μία 14χρονη πήγε το απόγευμα της Πέμπτης 27/11 στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, με ένα νεκρό έμβρυο σε εφημερίδες και κατήγγειλε ότι η μητέρα της την ξυλοκόπησε.

Η ανήλικη Ρομά μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε γραφείο ενδοοικογενειακής βίας και φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι την χτύπησε η μητέρα της επειδή δεν την αφήνει να παντρευτεί, με αποτέλεσμα να αποβάλει. Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, η ίδια υποστήριξε πως το έμβρυο ήταν 1,5 μηνών.

Το βρέφος θα εξεταστεί από ιατροδικαστή για να προσδιοριστεί η ακριβή αιτία θανάτου, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε εισαγγελέας, ο οποίος έδωσε εντολή να μεταφερθεί η ανήλικη στο νοσοκομείο Παίδων. Η μητέρα της 14χρονης, ηλικίας 50 ετών, έχει συλληφθεί.

 

 

 

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η ρευματοειδής αρθρίτιδα ξεκινά χρόνια πριν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα, σύμφωνα με νέα μελέτη – Πώς να προστατευτείτε

Προστάτης: Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούν οι άνω των 50, σύμφωνα με ειδικό

ΟΠΕΚΑ: Όλα τα έκτακτα και τακτικά επιδόματα που καταβάλλονται στους δικαιούχους

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Παρατείνονται τα μέτρα στην Κρήτη – Τι ισχύει

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
12:17 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

ΗΣΑΠ: Τα τελευταία λόγια του 58χρονου πριν από την τραγωδία – «Το 2008 υπήρξε σχέδιο για κατασκευή νέας επισκευαστικής βάσης στον Πειραιά, αλλά έμεινε στα χαρτιά»

Για έναν ακατάλληλο χώρο εργασίας και ελλιπή μέτρα ασφάλειας κάνουν λόγο, μιλώντας στο enikos....
11:45 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Ανατροπή στο έγκλημα στην Σαλαμίνα: Η 46χρονη δεν αποδέχεται την δολοφονία – «Δεν θυμάται απολύτως τίποτα» λέει η δικηγόρος της

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο Πειραιά, νωρίτερα σήμερα (28/11)...
11:28 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Νέα Ιωνία: Επεισοδιακή αποτυχημένη απόπειρα κλοπής σε κοσμηματοπωλείο

Επεισοδιακή απόπειρα κλοπής σε κοσμηματοπωλείο στη Νέα Ιωνία Αττικής, σημειώθηκε τα ξημερώματα...
10:56 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Adel: Κλειστά τα σχολεία σε 11 Δήμους της χώρας

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημερώνει ότι λόγω της έντονης κακοκαιρία...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»