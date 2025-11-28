Μενίδι: 14χρονη πήγε στο αστυνομικό τμήμα με νεκρό έμβρυο τυλιγμένο σε εφημερίδες – Κατήγγειλε ότι την χτύπησε η μητέρα της

Μία υπόθεση που προκαλεί σοκ αποκαλύφθηκε στο Μενίδι. Μία 14χρονη πήγε το απόγευμα της Πέμπτης 27/11 στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, με ένα νεκρό έμβρυο σε εφημερίδες και κατήγγειλε ότι η μητέρα της την ξυλοκόπησε.

Η ανήλικη Ρομά μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε γραφείο ενδοοικογενειακής βίας και φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι την χτύπησε η μητέρα της επειδή δεν την αφήνει να παντρευτεί, με αποτέλεσμα να αποβάλει. Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, η ίδια υποστήριξε πως το έμβρυο ήταν 1,5 μηνών.

Το βρέφος θα εξεταστεί από ιατροδικαστή για να προσδιοριστεί η ακριβή αιτία θανάτου, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε εισαγγελέας, ο οποίος έδωσε εντολή να μεταφερθεί η ανήλικη στο νοσοκομείο Παίδων. Η μητέρα της 14χρονης, ηλικίας 50 ετών, έχει συλληφθεί.