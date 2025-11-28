Πιερρακάκης: Άρχισαν οι πληρωμές για δικαιούχους επιστροφής ενοικίου

Enikos Newsroom

οικονομία

Κυριάκος Πιερρακάκης

Περίπου 900.000 νοικοκυριά θα δουν από σήμερα να πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους η επιστροφή ποσού ενός ενοικίου από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η διαδικασία πληρωμών ξεκίνησε και, όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, η καταβολή των χρημάτων γίνεται αυτόματα χωρίς αιτήσεις.

«Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή ενός ακόμα μόνιμου μέτρου, που θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Όπως και σε όλα τα μόνιμα μέτρα στήριξης που υλοποιεί η Ελληνική Κυβέρνηση, το δημοσιονομικό πλεόνασμα μεταφράζεται σε κοινωνικό μέρισμα. Η πρόοδος της οικονομίας επιστρέφει στους πολίτες, στηρίζοντας τα νοικοκυριά στοχευμένα, δίκαια και άμεσα» καταλήγει ο κ.Πιερρακάκης.

