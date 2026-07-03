Μεγάλη φωτιά στο Μουζάκι Καρδίτσας – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε στα Κανάλια Μουζακίου, στην Καρδίτσα. Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση.
Για τη κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση πλησίον της περιοχή Κανάλια Μουζακίου. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της #10ης_ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 3 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 3, 2026