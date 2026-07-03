Μεγάλη φωτιά στο Μουζάκι Καρδίτσας – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

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Φωτιά ξέσπασε στα Κανάλια Μουζακίου, στην Καρδίτσα. Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση.

Για τη κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.