Μαρούσι: Άγρια επίθεση δέχθηκε ένας 41χρονος – Τον χτύπησαν με σφυριά στο κεφάλι και στο σώμα

Απρόκλητη επίθεση με σφυριά δέχθηκε ένας 41χρονος στο Μαρούσι, από δύο άγνωστους άνδρες, ο οποίος κατέληξε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου και νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με το Mega, όπως κατήγγειλε ο 41χρονος, αρχικά οι δύο άγνωστοι άνδρες του επιτέθηκαν άγρια, και στην συνέχεια ξέφυγε τελείως η κατάσταση αφού έβγαλαν σφυριά και τον χτύπησαν σε όλο του το σώμα αλλά και στο κεφάλι.

Το βίαιο περιστατικό συνέβη επί της οδού Φραγκοκλησιά, και τα αίματα στο πεζοδρόμιο μαρτυρούν την βιαιότητά του.

Οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό των δραστών είναι σε εξέλιξη.

 

15:39 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Πήγε να υποβάλει ένσταση για κλήση της Τροχαίας με… πλαστή άδεια οδήγησης

Ένας 27χρονος συνελήφθη χθες (03/10) στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαί...
15:29 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Eπίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης: «5 χρόνια μετά αναρωτιόμαστε γιατί» – Συγκλονίζει ο προϊστάμενος της υπηρεσίας που είχε αφοπλίσει τον δράστη

Το θρίλερ της επίθεσης με τσεκούρι σε εφορία στην Κοζάνη που σημειώθηκε 2020, θα αναβιώσει στι...
15:21 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Χανιά: Στη φυλακή 30χρονος Παλαιστίνιος – Είχε επιτεθεί με μαχαίρι στους εργοδότες του γιατί τον απέλυσαν

Σε 17 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε ένας 30χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για πρό...
15:04 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: 44χρονος κατηγορείται ότι προέτρεπε σε πράξεις βίας κατά ηγούμενου του Αγίου Όρους  

Ένας 44χρονος κατηγορείται ότι ανήρτησε σχόλιο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης προτρέποντας σε δι...
