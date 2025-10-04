Μαρούσι: Άγρια επίθεση δέχθηκε ένας 41χρονος – Τον χτύπησαν με σφυριά στο κεφάλι και στο σώμα

Απρόκλητη επίθεση με σφυριά δέχθηκε ένας 41χρονος στο Μαρούσι, από δύο άγνωστους άνδρες, ο οποίος κατέληξε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου και νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με το Mega, όπως κατήγγειλε ο 41χρονος, αρχικά οι δύο άγνωστοι άνδρες του επιτέθηκαν άγρια, και στην συνέχεια ξέφυγε τελείως η κατάσταση αφού έβγαλαν σφυριά και τον χτύπησαν σε όλο του το σώμα αλλά και στο κεφάλι.

Το βίαιο περιστατικό συνέβη επί της οδού Φραγκοκλησιά, και τα αίματα στο πεζοδρόμιο μαρτυρούν την βιαιότητά του.

Οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό των δραστών είναι σε εξέλιξη.