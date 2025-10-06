Μαίρη Χρονοπούλου: Eκαναν αναλήψεις χρημάτων μετά τον θάνατό της

Οι καταγγελίες των οικείων της για τις τραπεζικές καταθέσεις της, τις πολύτιμες εικόνες και τα μετρητά που λείπουν από το σπίτι της. Κατάθεση – φωτιά για την ταυτότητα των φερόμενων δραστών έχει στα χέρια της η ΕΛ.ΑΣ.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Nέα συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως δύο χρόνια μετά τον θάνατο της σπουδαίας ηθοποιού του ελληνικού κινηματογράφου Μαίρης Χρονοπούλου, με τους οικείους της να κάνουν ανοιχτά λόγο για εγκληματική ενέργεια. Από το καλοκαίρι, η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται στα χέρια των αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής, που έχουν ξεκινήσει έναν νέο γύρο ερευνών. Στο πλαίσιο αυτό έχουν κληθεί να καταθέσουν πρόσωπα-κλειδιά, τα οποία, όπως αποκαλύπτει η Realnews, έχουν προσκομίσει σειρά στοιχείων που, αν μη τι άλλο, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η διάσημη ηθοποιός έφυγε από τη ζωή.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις, συγκεκριμένα άτομα προκάλεσαν τον βαρύ τραυματισμό της Μαίρης Χρονοπούλου, στο κεφάλι, προκειμένου να της αποσπάσουν σημαντικά χρηματικά ποσά αλλά και αντικείμενα μεγάλης αξίας που η ίδια είχε στο σπίτι της. Επιπλέον, στενός και έμπιστος φίλος της ηθοποιού έχει καταγγείλει ότι συγκεκριμένο πρόσωπο προχώρησε σε αναλήψεις από τραπεζικό λογαριασμό της μετά τον θάνατό της. Ο μάρτυρας, γνωστός σκηνοθέτης και πρόσωπο της απολύτου εμπιστοσύνης της ηθοποιού, κατέθεσε ότι κατά τον χρόνο θανάτου της πολλά από τα αντικείμενα αξίας, όπως σπάνιες και πολύτιμες αγιογραφίες, εξαφανίστηκαν. Επίσης, άφαντο είναι και ένα σημαντικό χρηματικό ποσό ύψους δεκάδων χιλιάδων ευρώ που η Μαίρη Χρονοπούλου είχε στο σπίτι της, σε κρυφό σημείο το οποίο γνώριζε ο σκηνοθέτης και στενός φίλος της.

Μάλιστα, ο μάρτυρας προσκόμισε στους αστυνομικούς βίντεο το οποίο είχε τραβήξει μέσα από την οικία της. Στο βιντεοληπτικό υλικό έχουν καταγραφεί τα αντικείμενα αξίας, οι αντίκες και τα κειμήλια που βρίσκονταν στο σπίτι της ηθοποιού. Πλέον, αρκετά από αυτά τα πολύτιμα αντικείμενα έχουν εξαφανιστεί, μεταξύ των οποίων και μία εικόνα του 17ου αιώνα, πολύ μεγάλης αξίας. Ακόμα, κατά την κατάθεσή του, ο γνωστός σκηνοθέτης αναφέρθηκε και σε αναλήψεις από τον τραπεζικό λογαριασμό της Μαίρης Χρονοπούλου μετά τον θάνατό της από συγκεκριμένο πρόσωπο, οι οποίες δεν δικαιολογούνται. Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, οι αστυνομικοί που διεξάγουν την έρευνα ζήτησαν από τις τράπεζες στοιχεία των λογαριασμών που διέθετε η ηθοποιός, από τα οποία προκύπτει ότι έγιναν αναλήψεις και μετά τον θάνατό της.

«Κλοπή και τραυματισμός»

Σημαντική θεωρείται και η κατάθεση μίας ακόμη μάρτυρος, η οποία παρουσιάστηκε αυτοκλήτως στις Αρχές, έχοντας έρθει νωρίτερα σε επικοινωνία με τον γνωστό δικηγόρο και επί χρόνια στενό φίλο της Μαίρης Χρονοπούλου, Δημήτρη Χατζημιχάλη. «Η συγκεκριμένη γυναίκα κατέχει πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Πρόκειται για πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση της για τα άτομα τα οποία ενδεχομένως εμπλέκονται τόσο στην κλοπή των κινητών αντικειμένων από την οικία της Μαίρης Χρονοπούλου, όσο και στην εγκληματική ενέργεια που οδήγησε στον τραυματισμό και εντεύθεν στον θάνατό της», δηλώνει στην «R» ο Δ. Χατζημιχάλης. Στις 9 Απριλίου του 2025, ο γνωστός δικηγόρος, με έγγραφό του προς την τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη, είχε αιτηθεί τη μεταφορά του φακέλου της υπόθεσης στο Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής (Ανθρωποκτονιών). Στο έγγραφό του, μεταξύ άλλων, ζητούσε τα εξής:

Να ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική έκθεση και να διερευνηθεί η αιτία του τραυματισμού της Μαίρης Χρονοπούλου, από τον οποίο προκλήθηκε εκτεταμένο αιμάτωμα στον εγκέφαλό της.

Να γίνει άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών και να διαπιστωθεί με ποιους είχε επικοινωνήσει η αείμνηστη ηθοποιός, όπως και ποια άτομα βρίσκονταν κοντά στην τοποθεσία της οικίας της το βράδυ του τραυματισμού της.

Να εντοπιστούν τα άτομα που τη μετέφεραν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» το βράδυ του τραυματισμού της και να δώσουν σχετική κατάθεση για την κατάστασή της εκείνο το βράδυ.

Να αξιοποιηθούν οι πληροφορίες που κατέθεσε η αυτόκλητη μάρτυρας και να κληθούν και να εξεταστούν τα αναφερόμενα από εκείνη άτομα, προκειμένου να διερευνηθεί η εμπλοκή τους σε εγκληματικές ενέργειες εις βάρος της Μαίρης Χρονοπούλου.

Να γίνει διεξοδικός έλεγχος στους τραπεζικούς λογαριασμούς της θανούσης και να διερευνηθεί η ύπαρξη παράνομων αναλήψεων και η διακίνηση σημαντικών ποσών.

Να ελεγχθεί η ακρίβεια της διενεργηθείσας απογραφής και εκτίμησης των κινητών πραγμάτων που βρέθηκαν στην οικία της εκλιπούσης, όπως επίσης και να διερευνηθεί η αφαίρεση πολλών αντικειμένων μεγάλης αξίας μετά τον τραυματισμό της και τον εντεύθεν θάνατό της.

Το επίμαχο σημείο

Πιο συγκεκριμένα, στο έγγραφο προς τις δικαστικές Αρχές ο Δ. Χατζημιχάλης τονίζει ότι «τόσο το σημείο στο οποίο βρέθηκε το άψυχο κορμί της, πάνω σε ένα χαλί στον χώρο της τραπεζαρίας, σε απόσταση κάποιων μέτρων από τα τρία σκαλιά που οδηγούν στις κρεβατοκάμαρες, όσο και η θέση στην οποία βρέθηκε αυτό, με το κεφάλι, δηλαδή, προς το μέρος των σκαλοπατιών και τα πόδια προς τα μπρος, δεν δικαιολογούν τη σφοδρότητα του χτυπήματος στο δεξιό μέρος του μετώπου, πάνω από την κόγχη του δεξιού ματιού».

«Υπάρχουν πολλά κενά στην υπόθεση. Δυστυχώς, η έρευνα από τις Αρχές δεν υπήρξε ενδελεχής. Στο έγγραφο της νεκροτομής, που διενεργήθηκε προκειμένου να δοθεί άδεια να αποτεφρωθεί η σορός της θανούσης, σύμφωνα με την επιθυμία της ίδιας, αναφέρεται ότι ο θάνατος οφείλεται σε “ενδοκρανία αιμορραγία τραυματικής αιτιολογίας υπό εργαστηριακή διερεύνηση” χωρίς να διακριβωθεί πώς έγινε ο τραυματισμός. Δεν τηρήθηκε το πρωτόκολλο που προβλέπει σε τέτοιες περιπτώσεις αυτοψία από τον ιατροδικαστή στο σημείο του τραυματισμού. Δεν έχει προκύψει και διακριβωθεί με ποιον τρόπο συγκεκριμένα προκλήθηκε ο τραυματισμός, οι συνθήκες του οποίου, κατά την άποψή μας, παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια», δηλώνει ο Δ. Χατζημιχάλης.

Είναι, μάλιστα, αξιοσημείωτο ότι παρά τις σχετικές ενέργειες, αλλά και τη δημοσιότητα που έχει λάβει το ζήτημα, μέχρι σήμερα δεν έχει ανευρεθεί ούτε καν το ασθενοφόρο που μετέφερε τη Μαίρη Χρονοπούλου στον Ευαγγελισμό, ώστε να εξεταστούν οι τραυματιοφορείς και να δώσουν λεπτομερή στοιχεία για την κατάστασή της όταν την παρέλαβαν, το ακριβές σημείο και τη στάση στην οποία τη βρήκαν κ.λπ. Τη Μαίρη Χρονοπούλου βρήκε η οικιακή βοηθός της, γεωργιανής καταγωγής, η οποία ειδοποίησε γείτονα και φίλο της ηθοποιού, που μερίμνησε για τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.

«Με επιστολή μου, στις 15/7/2025, προς τις αρμόδιες Αρχές επισημαίνεται ότι θα πρέπει να αναζητηθούν στοιχεία για τις επικοινωνίες το βράδυ του θανάσιμου τραυματισμού εντός της οικίας, να διερευνηθεί με ποιους επικοινώνησε το κρίσιμο βράδυ, ποιοι ευρίσκονταν κοντά της και πότε ήρθαν, και να διακριβωθεί ο τρόπος της διακομιδής της στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”, αλλά και ο λόγος της μεγάλης καθυστέρησης στη διακομιδή. Μέχρι σήμερα, δύο χρόνια μετά τον θάνατο της αείμνηστης Μαίρης Χρονοπούλου, δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα, ούτε έχουν δοθεί απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα», σημειώνει ο γνωστός δικηγόρος.

Αποχρώσες ενδείξεις

Η δημοφιλής ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών στις 6 Οκτωβρίου του 2023 στο ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» στο οποίο είχε διακομιστεί μετά τον αιφνίδιο και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες τραυματισμό της στο σπίτι της στην Παιανία Αττικής. Κατόπιν σχετικού αιτήματος των φίλων της στον τότε προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αντώνη Ελευθεριάνο, δόθηκε σχετική εντολή προς το αρμόδιο Α.Τ. Παιανίας για διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης, καθώς υπήρχαν αποχρώσες ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια. Στη συνέχεια, κατόπιν υποβολής σχετικού εγγράφου αιτήματος-αναφοράς στις 24 Οκτωβρίου προς το Ειρηνοδικείο Κρωπίας σφραγίστηκε η οικία και διατάχθηκαν η απογραφή και η εκτίμηση της κινητής περιουσίας. Κατά την απογραφή που έλαβε χώρα δεν ευρέθη εντός της οικίας κανένα χρηματικό ποσό, ούτε τιμαλφή.

Η αξία των κινητών αντικειμένων που περιελήφθησαν στην απογραφή εκτιμήθηκε από εμπειρογνώμονες, στο ποσό των 4.565 ευρώ. Σύμφωνα, ωστόσο, με τα έμπιστα πρόσωπα της ηθοποιού το ποσό αυτό κρίνεται αδιανόητα χαμηλό. Οπως λένε, η αξία των κινητών της αντικειμένων (μεταξύ αυτών, μοναδικά κοσμήματα τα οποία δεν βρέθηκαν στην οικία) ήταν υπερπολλαπλάσια. Σημειώνεται πως επειδή δεν είχε στενούς συγγενείς, η Μαίρη Χρονοπούλου άφησε το σπίτι της στο «Χαμόγελο του Παιδιού». Η δικογραφία αρχικώς διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία Αθηνών στο Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Ιδιοκτησίας της ΓΑΔΑ, προκειμένου να διενεργηθεί προανάκριση, και κατόπιν ο φάκελος διαβιβάστηκε και πάλι στην Εισαγγελία.

Επειτα, η δικογραφία απεστάλη εκ νέου στο Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας στις 27 Ιουνίου 2024, προκειμένου να συνεχιστεί η προανάκριση και στις 2 Οκτωβρίου 2024 επεστράφη εκ νέου στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών για μελέτη και επεξεργασία. Τέλος, για ακόμα μία φορά, στις 13 Ιανουαρίου 2025, η δικογραφία εστάλη στο Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής για προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να εξεταστεί η αυτόκλητη μάρτυρας, που τελικώς κατέθεσε πολύ σημαντικές πληροφορίες. Στις 4 Μαρτίου 2025, κατέληξε και πάλι στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, με τη νέα έρευνα από το Ανθρωποκτονιών να ξεκινά από το περασμένο καλοκαίρι.