Μαίνεται η φωτιά στον Αργυρόμυλο Λάρισας – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης – ΒΙΝΤΕΟ

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Εξακολουθεί να μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στον Αργυρόμυλο Λάρισας.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 5 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 5 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Μέχρι στιγμής, από την πυρκαγιά δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.