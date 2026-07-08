Μαίνεται η φωτιά στον Αργυρόμυλο Λάρισας – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης – ΒΙΝΤΕΟ

Η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον Αργυρόμυλο Λάρισας εξακολουθεί να μαίνεται, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Μέχρι στιγμής, δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει μεταβεί στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτίων

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ΦΩΤΙΑ ΛΑΡΙΣΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εξακολουθεί να μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα Τετάρτη σε αγροτοδασική έκταση στον Αργυρόμυλο Λάρισας.
  • Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 5 ομάδες πεζοπόρων, 5 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
  • Μέχρι στιγμής, από την πυρκαγιά δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο έχει μεταβεί στην περιοχή για την διερεύνηση των αιτίων της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εξακολουθεί να μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στον Αργυρόμυλο Λάρισας.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 5 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 5 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Μέχρι στιγμής, από την πυρκαγιά δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

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