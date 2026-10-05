Μαγνησία: Ενέδρα σε κτηματία στις Φέρες – Κουκουλοφόροι χτύπησαν άγρια τον ίδιο και την αδελφή του

Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι στον Άγιο Γεώργιο Φερών στη Μαγνησία από την άνανδρη και ιδιαίτερα βίαιη επίθεση την Κυριακή το βράδυ, όταν κουκουλοφόροι έστησαν ενέδρα σε γνωστό κτηματία της περιοχής, με σκοπό να τον ληστέψουν. Οι δράστες χτύπησαν τόσο εκείνον, όσο και την αδελφή του, με αποτέλεσμα και τα δύο αδέλφια να οδηγηθούν στο νοσοκομείο.

Όλα έγιναν γύρω στις 12 μετά μεσάνυχτα, όταν ο κτηματίας επέστρεφε από καφετέρια, που είχε πάει για να παρακολουθήσει τον αγώνα της εθνικής Ελλάδος. Φτάνοντας με το αγροτικό του αυτοκίνητο στο σπίτι του, το οποίο είναι σε κεντρικό σημείο, τέσσερις άνδρες, με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, τον αιφνιδίασαν και τον πέταξαν κάτω. Άρχισαν να τον χτυπούν βίαια, με κλωτσιές και μπουνιές και να ζητούν τα κλειδιά του αγροτικού.

Η αδελφή του κτηματία άκουσε τις φωνές και βγήκε από την πόρτα του γκαράζ για να δει τι έχει συμβεί. Τότε, ένας από τους τέσσερις έτρεξε προς την πλευρά της γυναίκας την έριξε κάτω και τη χτύπησε με αποτέλεσμα να σπάσει τα δόντια της. Κατάφερε και μπήκε στο σπίτι των δύο αδελφών και φώναζε για χρήματα, σύμφωνα με το magnesianews.

Παρόλα τα χτυπήματα, που δέχτηκε ο κτηματίας και η αδελφή του, φώναζαν για βοήθεια.

Ένας γείτονας βγήκε να δει τι έχει συμβεί και αντικρίζοντας το θέαμα αυτό, άρχισε και αυτός να φωνάζει. Τότε οι δράστες φοβήθηκαν και τράπηκαν σε φυγή. Τα δυο αδέλφια μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Βόλου, με τη γυναίκα να λαμβάνει εξιτήριο σήμερα. Όμως ο κτηματίας νοσηλεύεται ακόμη με τραύματα από τον ξυλοδαρμό, που υπέστη.

«Φοβόμαστε γιατί ό,τι συμβαίνει στον γείτονα, μπορεί να συμβεί και σε μας»

Από εκείνη τη στιγμή, όλο το χωριό είναι στο πόδι. Οι κάτοικοι δεν μπορούν να πιστέψουν τι έχει συμβεί, ενώ ο φόβος τους έχει κυριεύσει.

«Ό,τι συμβαίνει στον γείτονα, μπορεί να συμβεί και σε μας», είπε χαρακτηριστικά στο magnesianews.gr κάτοικος του χωριού, υπογραμμίζοντας ότι τα θύματα είναι ευυπόληπτοι πολίτες και ποτέ δεν πείραξαν κανένα.

«Κανείς στο χωριό δεν μπορεί να πιστέψει τι έχει συμβεί. Έχουμε όλοι τρελαθεί», τόνισε κάτοικος και ευχήθηκε καλή ανάρρωση στα δύο αδέλφια

Την υπόθεση έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση Ασφαλείας Βόλου, ερευνώντας το σημείο και λαμβάνοντας μαρτυρίες από τους γείτονες. Μέχρι στιγμής οι δράστες δεν έχουν συλληφθεί, ενώ υπάρχουν πληροφορίες, που θέλουν τους δράστες να είχαν πάνω τους βαρύ οπλισμό, όταν επιτέθηκαν στον κτηματία και στην αδελφή του.