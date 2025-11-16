Μαγνησία: Εφιάλτης για 55χρονο εργάτη που του επιτέθηκαν σκύλοι – Υπεβλήθη σε πολύωρο χειρουργείο 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σκύλος
πηγή: unsplash.com

Τον απόλυτο εφιάλτη στα σαγόνια σκύλων, σε κτηνοτροφική μονάδα όπου πήγε για μεροκάματο, έζησε ένας 55χρονος εργάτης. Τέσσερα σκυλιά του επιτέθηκαν δαγκώνοντάς τον στο αριστερό χέρι και στα γεννητικά όργανα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο.

Το περιστατικό έγινε την περασμένη Τρίτη, σε κτηνοτροφική μονάδα του Βελεστίνου, στη Μαγνησία. Όπως μεταδίδει ο taxydromos.gr, o 55χρονος είχε πάει μαζί με 3 ακόμη εργάτες για να ξεφορτώσουν ζωοτροφές. Πλησιάζοντας στο μαντρί είδαν τα σκυλιά και ζήτησαν από τον κτηνοτρόφο να τα απομακρύνει. «Δέσε τα σκυλιά. Βάλε τα μέσα», φέρονται να του ζήτησαν, με τον κτηνοτρόφο να υποστηρίζει ότι δεν είναι επιθετικά και δεν δαγκώνουν.

Μόλις οι εργάτες πέρασαν από την πόρτα και πριν καλά – καλά αρχίσουν να ξεφορτώνουν ζωοτροφές, τα σκυλιά άρχισαν να γαβγίζουν και επιτέθηκαν στον 55χρονο. Ξεκίνησαν να τον δαγκώνουν στο χέρι και στα γεννητικά όργανα, με τον άτυχο άντρα να βιώνει τον απόλυτο τρόμο από την απρόκλητη επίθεση των σκύλων, όπως ο ίδιος υποστηρίζει.

Οι άλλοι τρεις συνάδελφοί του απομάκρυναν τα σκυλιά και αμέσως πήραν τον 55χρονο και χωρίς να χάνουν χρόνο, τον μετέφεραν με αγροτικό όχημα στο Κέντρο Υγείας Βελεστίνου για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Γιατροί που εκτίμησαν τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του διέταξαν τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου ο 55χρονος υποβλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο.

Για το συμβάν κινήθηκε αυτεπάγγελτα η αστυνομία. Αστυνομικοί του Α.Τ. Βελεστίνου λαμβάνουν καταθέσεις από τον κτηνοτρόφο και αυτόπτες μάρτυρες του σκηνικού, αλλά και από τον ίδιο τον παθόντα, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μέχρι να αναρρώσει πλήρως, αλλά και να ξεπεράσει το ψυχολογικό σοκ.

Η έρευνα για το συμβάν βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες και ο ίδιος ο 55χρονος αναμένεται να κινηθεί νομικά εναντίον του κτηνοτρόφου, στον οποίο πήγε για μεροκάματο.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συναγερμός για τη μικροβιακή αντοχή: Τέσσερις στους 10 Έλληνες έλαβαν αντιβιοτικά τον τελευταίο χρόνο

Διαβήτης: 10 σημάδια που μπορεί να δείχνουν ότι το σάκχαρό σας είναι εκτός ελέγχου

Ζελένσκι: Η Ουκρανία συμφώνησε για εισαγωγές φυσικού αερίου από την Ελλάδα

Μητσοτάκης: Στόχος να γίνουμε μια οικονομία κατηγορίας Α, όπως οι χώρες που έχουν εξασφαλίσει την ευημερία των πολιτών τους...

AlphaProof: Το AI σύστημα που λύνει μαθηματικά με 100% ακρίβεια

Google Chrome: Παρακολουθεί κρυφά το κινητό σου – Πώς να το σταματήσεις
περισσότερα
12:34 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Συναγερμός για την εξαφάνιση 55χρονου από περιοχή των Ιωαννίνων – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 55χρονου από την περιοχή της Ρεπετίστας Π...
12:32 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Επέτειος Πολυτεχνείου: Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν την Δευτέρα λόγω της πορείας 

Κλείνουν αύριο το μεσημέρι κεντρικοί σταθμοί του μετρό με εντολή της Αστυνομίας, λόγω της πορε...
12:10 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Γραφείο για τα fake news από τον ΕΟΔΥ – Πώς θα λειτουργεί

Το πρόβλημα των fake news από τη ρίζα του επιχειρεί να κόψει ο ΕΟΔΥ, όχι μόνο με τη δημιουργία...
11:57 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Σε πρώτο πλάνο η αντιπλημμυρική θωράκιση του Πηνειού – «Δεν θα επιτρέψουμε στους πολίτες να αισθανθούν ξανά τον τρόμο»

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας βάζει μπροστά τις μηχανές για την εφαρμογή του πρώτου επιχειρησιακού σχ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα