Μαγνησία: Εφιάλτης για 55χρονο εργάτη που του επιτέθηκαν σκύλοι – Υπεβλήθη σε πολύωρο χειρουργείο 

Τον απόλυτο εφιάλτη στα σαγόνια σκύλων, σε κτηνοτροφική μονάδα όπου πήγε για μεροκάματο, έζησε ένας 55χρονος εργάτης. Τέσσερα σκυλιά του επιτέθηκαν δαγκώνοντάς τον στο αριστερό χέρι και στα γεννητικά όργανα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο.

Το περιστατικό έγινε την περασμένη Τρίτη, σε κτηνοτροφική μονάδα του Βελεστίνου, στη Μαγνησία. Όπως μεταδίδει ο taxydromos.gr, o 55χρονος είχε πάει μαζί με 3 ακόμη εργάτες για να ξεφορτώσουν ζωοτροφές. Πλησιάζοντας στο μαντρί είδαν τα σκυλιά και ζήτησαν από τον κτηνοτρόφο να τα απομακρύνει. «Δέσε τα σκυλιά. Βάλε τα μέσα», φέρονται να του ζήτησαν, με τον κτηνοτρόφο να υποστηρίζει ότι δεν είναι επιθετικά και δεν δαγκώνουν.

Μόλις οι εργάτες πέρασαν από την πόρτα και πριν καλά – καλά αρχίσουν να ξεφορτώνουν ζωοτροφές, τα σκυλιά άρχισαν να γαβγίζουν και επιτέθηκαν στον 55χρονο. Ξεκίνησαν να τον δαγκώνουν στο χέρι και στα γεννητικά όργανα, με τον άτυχο άντρα να βιώνει τον απόλυτο τρόμο από την απρόκλητη επίθεση των σκύλων, όπως ο ίδιος υποστηρίζει.

Οι άλλοι τρεις συνάδελφοί του απομάκρυναν τα σκυλιά και αμέσως πήραν τον 55χρονο και χωρίς να χάνουν χρόνο, τον μετέφεραν με αγροτικό όχημα στο Κέντρο Υγείας Βελεστίνου για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Γιατροί που εκτίμησαν τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του διέταξαν τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου ο 55χρονος υποβλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο.

Για το συμβάν κινήθηκε αυτεπάγγελτα η αστυνομία. Αστυνομικοί του Α.Τ. Βελεστίνου λαμβάνουν καταθέσεις από τον κτηνοτρόφο και αυτόπτες μάρτυρες του σκηνικού, αλλά και από τον ίδιο τον παθόντα, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μέχρι να αναρρώσει πλήρως, αλλά και να ξεπεράσει το ψυχολογικό σοκ.

Η έρευνα για το συμβάν βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες και ο ίδιος ο 55χρονος αναμένεται να κινηθεί νομικά εναντίον του κτηνοτρόφου, στον οποίο πήγε για μεροκάματο.