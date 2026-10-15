Λυκόβρυση: Επεισοδιακή καταδίωξη μετά από απάτη σε βάρος 90χρονης – Δύο συλλήψεις

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Δύο νεαροί, ηλικίας 20 και 18 ετών, συνελήφθησαν στη Λυκόβρυση έπειτα από καταδίωξη που κατέληξε σε διαδοχικές συγκρούσεις οχημάτων.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και απείθεια, καθώς φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση εξαπάτησης 90χρονης, από την οποία αποσπάστηκαν χρήματα και τιμαλφή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, εντόπισε δύο άτομα να εξέρχονται ύποπτα από την πιλοτή πολυκατοικίας, στη συμβολή των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και Ειρήνης. Κοντά στο σημείο βρισκόταν ΙΧ αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν άλλα δύο άτομα.

Ο αστυνομικός ενημέρωσε την υπηρεσία του και λίγο αργότερα αστυνομικοί της ΔΙΑΣ εντόπισαν το όχημα στη λεωφόρο Ειρήνης, κοντά σε πρατήριο καυσίμων. Όταν έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα και κινήθηκε αντίθετα στην οδό Δεξαμενής, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το όχημα συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο ΙΧ στη συμβολή των οδών Δεξαμενής και Βουλγαροκτόνου και στη συνέχεια προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Στον οδηγό του οχήματος που ενεπλάκη στη μετωπική σύγκρουση παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες, ενώ ο ίδιος αρνήθηκε τη διακομιδή του με ασθενοφόρο.

Οι τέσσερις επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί. Οι αστυνομικοί, ωστόσο, εντόπισαν και συνέλαβαν δύο από αυτούς, ηλικίας 20 και 18 ετών.

Παράλληλα, αστυνομικοί που μετέβησαν στην πολυκατοικία εντόπισαν 90χρονη, η οποία κατήγγειλε ότι είχε πέσει θύμα απάτης από τα συγκεκριμένα άτομα.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, οι δράστες της απέσπασαν 700 ευρώ σε μετρητά, ένα πεντόλιρο και τιμαλφή μεγάλης χρηματικής αξίας, η οποία δεν έχει προσδιοριστεί.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο αρμόδιο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ενώ η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται.