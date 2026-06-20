Λουτράκι: Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με ασθενοφόρο – Τραυματίστηκαν οι δύο διασώστες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου 20 Ιουνίου 2026, στο Λουτράκι, όπου ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε σφοδρά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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Λουτράκι, τροχαίο, ασθενοφόρο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου 20 Ιουνίου 2026 στο Λουτράκι, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στη συμβολή των οδών Καραντάνη και Ευαγγελίστριας.
  • Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός του ασθενοφόρου, ενώ ελαφρύτερα τραύματα φέρει ο συνοδηγός.
  • Ένα δεύτερο ασθενοφόρο μετέφερε τους τραυματίες διασώστες στο νοσοκομείο Κορίνθου για ιατρικό έλεγχο. Το αρμόδιο τμήμα διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου 20 Ιουνίου 20266, στο Λουτράκι.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, στη συμβολή των οδών Καραντάνη και Ευαγγελίστριας, ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός του ασθενοφόρου, ενώ ελαφρύτερα τραύματα φέρει ο συνοδηγός. Από το επιβατικό Ι.Χ. δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ένα δεύτερο ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο για να παραλάβει τους τραυματίες διασώστες και να τους μεταφέρει στο νοσοκομείο Κορίνθου για ιατρικό έλεγχο. Προανάκριση διενεργεί το αρμόδιο τμήμα.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο του τροχαίου:

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