LIVE η κίνηση: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Κηφισίας και Κατεχάκη – Άνω των 30 λεπτών οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

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Αυξημένη είναι η κίνηση σε αρκετούς δρόμους της Αττικής λόγω και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την αναχώρηση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί στη Λεωφόρο Κατεχάκης (στο ρεύμα από Ηλιούπολη προς την Περιφερειακή Υμηττού).

Ίδια εικόνα έχει δημιουργηθεί και στον ανοδικό άξονα Αρδηττού – Βασ. Κωνσταντίνου, στη Βασ. Σοφίας από τη Βουλή προς το Πολεμικό Μουσείο και στην άνοδο της Λεωφ. Αλεξάνδρας.

Ιδιαιτέρως βεβαρυμμένες είναι επίσης οι κάθοδοι Κηφισίας και Μεσογείων, η άνοδος κυρίως της Λεωφ. Κηφισού και η Αττική Οδός προς το Αεροδρόμιο.

Μικρότερες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στον Σκαραμαγκά και τον Πειραιά.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

άνω των 30΄ από Φυλής μέχρι Κηφισίας,

10’-15’ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5’-10’ στην έξοδο για Λαμία,

5’-10’ από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας.