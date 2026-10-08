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LIVE η κίνηση: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Κηφισίας και Κατεχάκη – Άνω των 30 λεπτών οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

LIVE η κίνηση: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Κηφισίας και Κατεχάκη – Άνω των 30 λεπτών οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση σε αρκετούς δρόμους της Αττικής, όπως ο Κηφισός, η Κηφισίας, η Κατεχάκη και η Αττική Οδός, με καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 30 λεπτά σε συγκεκριμένα τμήματα της Αττικής Οδού. Η επιβαρυμένη κυκλοφορία οφείλεται στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την αναχώρηση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αυξημένη είναι η κίνηση σε αρκετούς δρόμους της Αττικής λόγω και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την αναχώρηση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών.
  • Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί στη Λεωφόρο Κατεχάκης, ενώ ιδιαιτέρως βεβαρυμμένες είναι οι κάθοδοι Κηφισίας και Μεσογείων, καθώς και η άνοδος της Λεωφ. Κηφισού.
  • Άνω των 30 λεπτών οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο, ειδικά από Φυλής μέχρι Κηφισίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αυξημένη είναι η κίνηση σε αρκετούς δρόμους της Αττικής λόγω και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την αναχώρηση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί στη Λεωφόρο Κατεχάκης (στο ρεύμα από Ηλιούπολη προς την Περιφερειακή Υμηττού).

Ίδια εικόνα έχει δημιουργηθεί και στον ανοδικό άξονα Αρδηττού – Βασ. Κωνσταντίνου, στη Βασ. Σοφίας από τη Βουλή προς το Πολεμικό Μουσείο και στην άνοδο της Λεωφ. Αλεξάνδρας.

Ιδιαιτέρως βεβαρυμμένες είναι επίσης οι κάθοδοι Κηφισίας και Μεσογείων, η άνοδος κυρίως της Λεωφ. Κηφισού και η Αττική Οδός προς το Αεροδρόμιο.

Μικρότερες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στον Σκαραμαγκά και τον Πειραιά.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

άνω των 30΄ από Φυλής μέχρι Κηφισίας,

10’-15’ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5’-10’ στην έξοδο για Λαμία,

5’-10’ από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας.

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