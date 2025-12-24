Κρήτη: Δεν ήταν ο 33χρονος γιατρός που αγνοείται, ο άνδρας που κατέγραψαν κάμερες σε σούπερ μάρκετ – «Πάλι από το μηδέν»

Για 17η ημέρα συνεχίζεται η αναζήτηση του 33χρονου γιατρού στην Κρήτη, που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου. Η αγωνία μεγαλώνει μέρα με τη μέρα για την τύχη του Αλέξιου Τσικόπουλου, με τις μαρτυρίες που φτάνουν στις Αρχές για το πού εθεάθη τελευταία φορά, να αξιολογούνται.

Οι Αρχές, αξιολογώντας μαρτυρία εργαζομένης σε σούπερ μάρκετ που ανέφερε ότι ο γιατρός εθεάθη την περασμένη Παρασκευή και Σάββατο, έσπευσαν στο κατάστημα προκειμένου να εξετάσουν το βιντεοληπτικό υλικό.

Μαζί στο κατάστημα βρέθηκε και η μητέρα του 33χρονου. Ωστόσο, όπως προκύπτει από την έρευνα, δεν ήταν ο ίδιος, αυτός που καταγράφηκε από τις κάμερες, σύμφωνα με το Mega.

«Δεν βρήκαν τίποτα, λεπτομέρειες όμως δεν ξέρω, πώς και τι. Δυστυχώς δεν έχουμε (νέα). Ξεκινάμε πάλι από το μηδέν», λέει ο πατέρας του.

Οι έρευνες συνεχίζονται.