Κρήτη: Δεν ήταν ο 33χρονος γιατρός που αγνοείται, ο άνδρας που κατέγραψαν κάμερες σε σούπερ μάρκετ – «Πάλι από το μηδέν»

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΓΙΑΤΡΟΣ ΚΡΗΤΗ

Για 17η ημέρα συνεχίζεται η αναζήτηση του 33χρονου γιατρού στην Κρήτη, που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου. Η αγωνία μεγαλώνει μέρα με τη μέρα για την τύχη του Αλέξιου Τσικόπουλου, με τις μαρτυρίες που φτάνουν στις Αρχές για το πού εθεάθη τελευταία φορά, να αξιολογούνται.

Οι Αρχές, αξιολογώντας μαρτυρία εργαζομένης σε σούπερ μάρκετ που ανέφερε ότι ο γιατρός εθεάθη την περασμένη Παρασκευή και Σάββατο, έσπευσαν στο κατάστημα προκειμένου να εξετάσουν το βιντεοληπτικό υλικό.

Μαζί στο κατάστημα βρέθηκε και η μητέρα του 33χρονου. Ωστόσο, όπως προκύπτει από την έρευνα, δεν ήταν ο ίδιος, αυτός που καταγράφηκε από τις κάμερες, σύμφωνα με το Mega.

«Δεν βρήκαν τίποτα, λεπτομέρειες όμως δεν ξέρω, πώς και τι. Δυστυχώς δεν έχουμε (νέα). Ξεκινάμε πάλι από το μηδέν», λέει ο πατέρας του.

Οι έρευνες συνεχίζονται.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να αποφύγετε τους τοξικούς καβγάδες με την οικογένειά σας αυτά τα Χριστούγεννα

ΕΟΔΥ: Οι «χρυσές» συμβουλές για να απολαύσουμε το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι χωρίς υπερβολές

Aποκαλυπτικά στοιχεία: Το 65% των παιδιών που ξεκινούν σήμερα το δημοτικό, «θα εργαστεί σε επαγγέλματα που δεν έχουν καν επ...

«Εξοικονομώ 2025»: Τα ποσά και οι προθεσμίες – Όλα τα SOS πρέπει να γνωρίζετε

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
00:41 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 36χρονος διωκόμενος για αδικήματα αθλητικής βίας

Συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου...
23:38 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Πατησίων: Αστυνομικός «ξάπλωσε» δίπλα σε τραυματία αναβάτη για να τον σώσει – Τον κρατούσε ήρεμο – BINTEO

Αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ βοήθησε έναν τραυματία από τροχαίο στο κέντρο της Αθήνας, ξαπλώνον...
22:57 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία: «Βούλιαξε» η Αττική, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, πλημμύρισαν υπόγεια – Πώς θα εξελιχθούν τα έντονα φαινόμενα

Εικόνες χάους καταγράφηκαν από το μεσημέρι της Τετάρτης (24/12) μέχρι και το απόγευμα, λόγω τη...
22:14 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 24/12/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε η κλήρωση με αριθμό 3006 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Τετάρτης (24/12). Οι τυχεροί αριθμοί εί...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα