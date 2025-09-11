Κως: Ολοκληρώνεται η αποκατάσταση και η ανάδειξη του τεμένους Defterdar και της κρήνης της κάθαρσης

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κως: Ολοκληρώνεται η αποκατάσταση και η ανάδειξη του τεμένους Defterdar και της κρήνης της κάθαρσης

Το υπουργείο Πολιτισμού υλοποιώντας το πρόγραμμα αποκατάστασης και ανάδειξης των μνημείων της Κω, που επλήγησαν από τον σεισμό του 2017, ολοκληρώνει τις εργασίες προστασίας, αποκατάστασης, συντήρησης και ανάδειξης του τεμένους Defterdar και της -μαυριτανικής τεχνοτροπίας- μαρμάρινης κρήνης της κάθαρσης, στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Κω.

Κως: Συνελήφθη 28χρονος αλλοδαπός – Προσπάθησε να βιάσει γυναίκα που περπατούσε στον δρόμο

Όπως ενημερώνει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΠΟ, το τέμενος και η κρήνη υπέστησαν σημαντικές βλάβες από τον σεισμό, με αποτέλεσμα τη διακοπή των εμπορικών χρήσεων του ισογείου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης, μετά την αφαίρεση του εξοπλισμού των καταστημάτων, στο ισόγειο, διαπιστώθηκαν περαιτέρω φθορές, που δεν ήταν ορατές κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1.500.000 ευρώ, υλοποιείται από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΠΟ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ DEFTERDAR ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΩ

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Από το 2017, που το νησί βίωσε τις συνέπειες ενός ισχυρού σεισμού, μέχρι το 2019, δεν υπήρξε καμία προετοιμασία για την αποκατάσταση των “πληγωμένων” μνημείων. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων στην Κω ξεπερνά τα 10.000.000 ευρώ και καλύπτεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Πολιτισμού. Το 2020 ξεκινήσαμε με την ωρίμανση των μελετών, οι οποίες και ολοκληρώθηκαν. Τα έργα δημοπρατήθηκαν, υπεγράφησαν οι συμβάσεις και ξεκίνησαν τα έργα σε όλα τα σεισμόπληκτα μνημεία, τα οποία, πλέον, σταδιακά ολοκληρώνονται και αποδίδονται στην τοπική κοινωνία, όπως είχαμε δεσμευθεί. Ήδη, ολοκληρώθηκαν τα έργα της αποκατάστασης της Πύλης του Φόρου και του Κάστρου της Νεραντζιάς. Το τέμενος Defterdar και η κρήνη της κάθαρσης δεσπόζουν στην πλατεία Ελευθερίας από τα τέλη του 18ου αιώνα. Στο έργο που είναι σε εξέλιξη ολοκληρώνονται οι απαιτούμενες επεμβάσεις που αφορούν στη στερέωση και αποκατάσταση του τεμένους, τόσο του χώρου του ισογείου με τα καταστήματα όσο και του ορόφου με τον χώρο προσευχής, στην αναστήλωση-επανατοποθέτηση στον αύλειο χώρο της κρήνης της κάθαρσης και στην ανέγερση του μιναρέ. Οι εργασίες ολοκληρώνονται με το έργο του φωτισμού ανάδειξης του μνημείου, την εγκατάσταση συστήματος πυροπροστασίας και αντικεραυνικής προστασίας. Στόχος μας είναι να επανενταχθεί στον πολιτιστικό χάρτη της Κω ένα εμβληματικό μνημείο αναβαθμίζοντας, συγχρόνως, την εικόνα του ιστορικού κέντρου του νησιού».

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ DEFTERDAR ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΩ

Το τέμενος Defterdar βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Κω. Κτίστηκε μεταξύ 1770 και 1780 επάνω στα ερείπια χριστιανικών και ρωμαϊκών ναών. Το τέμενος έχει κηρυχθεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο και βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου. Η κρήνη της κάθαρσης αποτελεί κατασκευή του 1936 από τους Ιταλούς, μετά την οριστικοποίηση του νέου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Κω και τη διαμόρφωση της πλατείας Ελευθερίας.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ DEFTERDAR ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΩ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Nέα School Kits από την InterMed για μια πιο υγιή και χαρούμενη σχολική χρονιά

Επικίνδυνος μύκητας εξαπλώνεται σε νοσοκομεία της Ευρώπης-Αύξηση κρουσμάτων στην Ελλάδα

ΥΠΕΣ ΗΠΑ σε Μητσοτάκη: Μπορούμε να επεκτείνουμε τις σχέσεις μας στον ενεργειακό τομέα – Τι είπε για το LNG

Δάνεια ύψους 93 δισ. ευρώ διαχειρίζονται οι servicers – Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις ρυθμίσεις

Πώς να ενημερώσετε το λογισμικό του smartwatch σας

Αστρονόμοι ανακάλυψαν επαναλαμβανόμενη έκρηξη ακτίνων γάμμα – «Δεν μοιάζει με καμία άλλη που έχουμε παρατηρήσει»
περισσότερα
17:46 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Τραγωδία στα Τέμπη: Εκδήλωση μνήμης για τα θύματα πραγματοποιήθηκε στη Θέρμη – Συγγενείς προσήλθαν κρατώντας φωτογραφίες των παιδιών τους 

Εκδήλωση μνήμης και αλληλεγγύης για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών πραγματοποιήθηκε το από...
17:38 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Κεφαλονιά: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έκανε τηλεφωνικές απάτες – Δύο συλλήψεις, αναζητείται 17χρονος

Εμφανίζονταν ως λογιστές και τραπεζικοί υπάλληλοι και κατάφερναν να εξαπατούν ανυποψίαστους πο...
17:20 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Καιρός: Θερμότερος του κανονικού προβλέπεται ο ερχόμενος Οκτώβριος – Τι δείχνουν οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις

Υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα αναμένεται να είναι η μέση θερμοκρασία τον Οκτ...
16:17 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά στην Αχαΐα: Νέο μήνυμα από το 112 – Εκκενώνεται η περιοχή Τούμπα

Εκκενώνεται και τρίτη περιοχή λόγω της φωτιάς, που μαίνεται στην Αχαΐα. Με μήνυμα που εστάλη π...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος