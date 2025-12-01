Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες Ιωαννίνων – Νέα συγκέντρωση στον κόμβο Καλπακίου

Σύνοψη
  • Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσουργοί των Ιωαννίνων κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, με νέα συγκέντρωση στον κόμβο Καλπακίου σήμερα στις 18:00.
  • Οι παραγωγοί δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στον δρόμο μέχρι να υπάρξουν συγκεκριμένες λύσεις στα αιτήματά τους.
  • Κινητοποιήσεις αναμένονται και από τους αγρότες της Πρέβεζας, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν στον Λούρο την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.
Enikos Newsroom

Σε νέα συγκέντρωση στον κόμβο Καλπακίου θα προχωρήσουν σήμερα (01/12), στις 18:00, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσουργοί του νόμου Ιωαννίνων, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Χθες, Κυριακή 30 Νοεμβρίου, έκλεισαν με τα τρακτέρ την Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Κακαβιάς για δύο ώρες, από τις 18:00 έως τις 20:00.

Οι παραγωγοί τονίζουν ότι το σημερινό κάλεσμα αποτελεί συνέχεια των κινητοποιήσεων των προηγούμενων ημερών και δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στον δρόμο μέχρι να υπάρξουν συγκεκριμένες λύσεις.

Στους δρόμους αναμένεται να βγουν και οι αγρότες της Πρέβεζας, οι οποίοι δίνουν ραντεβού στον Λούρο την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.

12:35 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

12:14 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Έφτασαν πριν λίγο στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας οι τρεις αγρότες που συνελήφθησαν χθες κατά τη ...
12:03 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Στον αποκλεισμό της Εθνικής Οδού στο ύψος των Μαλγάρων προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας αγρότες...
10:42 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Κατηγορούμενος για την κακοποίηση των δύο ανήλικων παιδιών της συντρόφου του, ηλικίας 3,5 ετών...
