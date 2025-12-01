Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες Ιωαννίνων – Νέα συγκέντρωση στον κόμβο Καλπακίου

Σε νέα συγκέντρωση στον κόμβο Καλπακίου θα προχωρήσουν σήμερα (01/12), στις 18:00, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσουργοί του νόμου Ιωαννίνων, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Χθες, Κυριακή 30 Νοεμβρίου, έκλεισαν με τα τρακτέρ την Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Κακαβιάς για δύο ώρες, από τις 18:00 έως τις 20:00.

Οι παραγωγοί τονίζουν ότι το σημερινό κάλεσμα αποτελεί συνέχεια των κινητοποιήσεων των προηγούμενων ημερών και δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στον δρόμο μέχρι να υπάρξουν συγκεκριμένες λύσεις.

Στους δρόμους αναμένεται να βγουν και οι αγρότες της Πρέβεζας, οι οποίοι δίνουν ραντεβού στον Λούρο την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.