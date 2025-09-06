Κλείνει ο σταθμός του Μετρό «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» στις 16:00

Enikos Newsroom

κοινωνία

μετρό Σύνταγμα

Με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα θα κλείσει σήμερα Σάββατο 6 Ιουλίου στις 4 το απόγευμα και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

