Κική Τσακαλδήμη: Η ορειβάτισσα από τον Έβρο κατέκτησε την κορυφή του Ακονκάγκουα – Το θερμό «ευχαριστώ» στον Γρηγόρη Δημητριάδη

  • Η Ελληνίδα ορειβάτισσα Κική Τσακαλδήμη κατέκτησε την κορυφή του Ακονκάγκουα, το υψηλότερο βουνό της Νότιας Αμερικής, ύψους 6.962 μέτρων, έπειτα από 18 ημέρες απαιτητικής ανάβασης.
  • Η Κική Τσακαλδήμη, με καταγωγή από την Αλεξανδρούπολη, ξεκίνησε την ορειβασία μόλις το 2015 και το 2017 έγινε η πρώτη Ελληνίδα που επιχείρησε να ανέβει στο Έβερεστ, φτάνοντας σε υψόμετρο 8.250 μέτρων.
  • Για την κατάκτηση του Ακονκάγκουα, απευθύνθηκε στον Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος ανταποκρίθηκε αμέσως και τη στήριξε καθοριστικά. Ο κ. Δημητριάδης δήλωσε μετά την επιτυχία: «Τη σημαία πάντα ψηλά. Μας έκανες περήφανους».
Η Ελληνίδα ορειβάτισσα Κική Τσακαλδήμη κατέκτησε την κορυφή του Ακονκάγκουα.

Είναι το υψηλότερο βουνό της Νότιας Αμερικής ύψους 6.962 μέτρων. Χρειάστηκε 18 ημέρες απαιτητικής και επίπονης ανάβασης για να πετύχει τον στόχο της.

Το Ακονκάγκουα, γνωστό για τις ακραίες καιρικές συνθήκες και τις απότομες πλαγιές του, αποτελεί πρόκληση ακόμα και για τους πιο έμπειρους ορειβάτες.

Μέχρι το φθινόπωρο του 2015, η Κική Τσακαλδήμη, με καταγωγή από την Αλεξανδρούπολη, δεν είχε καμία επαφή με την ορειβασία. Ωστόσο, μέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε να διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία, καθώς το 2017 έγινε η πρώτη Ελληνίδα που επιχείρησε να ανέβει στο Έβερεστ, φτάνοντας σε υψόμετρο 8.250 μέτρων, μόλις 600 μέτρα από την κορυφή.

Όταν έθεσε ως νέο στόχο την κατάκτηση του Ακονκάγκουα, απευθύνθηκε αμέσως στον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, με τον οποίο διατηρεί μακρά γνωριμία. Εκείνος, έχοντας μεγάλη αγάπη για τη φύση και την ορειβασία, αφού από παιδί περπατούσε στα Λευκά Όρη της Κρήτης μαζί με τον παππού του, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ανταποκρίθηκε αμέσως, καθώς είναι γνωστό πως πάντα στηρίζει τέτοιες προσπάθειες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάβασής της, η Κική Τσακαλδήμη μοιραζόταν στιγμιότυπα από την προσπάθεια της, ευχαριστώντας δημόσια τον κ. Δημητριάδη για την υποστήριξή του και για την καθοριστική του συμβολή στο να επιτύχει τον στόχο της.

Μετά την κατάκτηση της κορυφής και ο ίδιος ο Γρηγόρης Δημητριάδης έκανε σχετική ανάρτηση, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Τη σημαία πάντα ψηλά. Μας έκανες περήφανους».

