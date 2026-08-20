Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Τσιμεντένια κομμάτια έπεσαν πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο

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Αναστάτωση προκλήθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν τμήμα μικρού μπαλκονιού κατέρρευσε και μεγάλα κομμάτια τσιμέντου έπεσαν στο οδόστρωμα και πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Μπαλάνου, κοντά στην πλατεία Άθωνος, όπου το ΙΧ ήταν σταθμευμένο κάτω από το κτήριο. Τη στιγμή της κατάρρευσης δεν βρισκόταν κανείς μέσα στο όχημα.

Παράλληλα, από το σημείο δεν περνούσε κάποιος πεζός την ώρα που αποκολλήθηκαν και έπεσαν τα τσιμεντένια τμήματα. Η συγκεκριμένη περιοχή παρουσιάζει αυξημένη κίνηση κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς λειτουργούν εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, καφέ και μπαρ.

Υλικές ζημιές στο σταθμευμένο όχημα

Τα μεγάλα κομμάτια από το μπαλκόνι κατέληξαν τόσο στο οδόστρωμα όσο και πάνω στο σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Το κτήριο είναι παλαιό, ενώ ο πρώτος όροφος, από τον οποίο αποκολλήθηκε το τμήμα του μπαλκονιού, είναι ακατοίκητος.

Παρά την πτώση των βαριών τσιμεντένιων κομματιών σε ένα πολυσύχναστο σημείο του κέντρου της Θεσσαλονίκης, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

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