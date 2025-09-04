Καστοριά: Mινκ ακρωτηρίασε το χέρι κατάκοιτης ηλικιωμένης – Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία στους Μανιάκους Καστοριάς, έπειτα από την επίθεση μινκ σε κατάκοιτη ηλικιωμένη. Το άγριο ζώο μπήκε στο σπίτι της γυναίκας από ανοιχτή πόρτα και της επιτέθηκε, δαγκώνοντάς την άγρια και ακρωτηριάζοντας μέρος του χεριού της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της EΡΤ, το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στην περιοχή, ενώ οι συγγενείς της ηλικιωμένης την εντόπισαν τραυματισμένη και κάλεσαν αμέσως το ΕΚΑΒ.

Η γυναίκα διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο Καστοριάς και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.