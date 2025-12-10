Καλύβια: Στο σασί του αυτοκινήτου είχε τοποθετηθεί ο εμπρηστικός μηχανισμός που εξουδετερώθηκε – ΦΩΤΟ

Φωτογραφίες από τον εμπρηστικό μηχανισμό που εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας (8/12), κάτω από το αυτοκίνητο 45χρονου στα Καλύβια Αττικής, βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πέπλο μυστηρίου καλύπτει την συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη γιατί ήταν στόχος ο 45χρονος κάτοχος του αυτοκινήτου.

Ο εμπρηστικός μηχανισμός εντοπίστηκε εντελώς τυχαία χάρη στην παρατηρητικότητα ενός άλλου οδηγού που είδε τη σακούλα με το μηχανισμό να κρέμεται από την εξάτμιση του οχήματος και ενημέρωσε τον 45χρονο ότι κάτι ύποπτο βρίσκεται κάτω από το αυτοκίνητό του.

Όταν ο 45χρονος αλλοδαπός σταμάτησε το αυτοκίνητό του και το έλεγξε, είδε τα τμήματα του μηχανισμού να προεξέχουν από τη σακούλα και ενημέρωσε τις αρχές.

Κλιμάκιο πυροτεχνουργών πήγε στο σημείο και εξουδετέρωσε τον εμπρηστικό μηχανισμό, ο οποίος αποτελούνταν από τρία γκαζάκια, τρία μπουκάλια με βενζίνη, προσάναμμα, σπίρτα, ένα πυροτέχνημα και ένα κυνηγετικό φυσίγγιο.

Στόχος των δραστών, σύμφωνα με αστυνομικές αρχές, ήταν από την υπερθέρμανση, τις εξατμίσεις να ενεργοποιηθεί αυτοσχέδιος μηχανισμός και να τυλιχθεί στις φλόγες το αυτοκίνητο, με άγνωστα βέβαια αποτελέσματα. Τα γκαζάκια και τα υπολείμματα της εμπρηστικής βόμβας μεταφέρθηκαν στα εργαστήρια της αστυνομίας για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό του κατασκευαστή του αυτοσχέδιου μηχανισμού.

Δείτε φωτογραφίες από τον εμπρηστικό μηχανισμό:

Καλύβια, Εμπρηστικός μηχανισμός

Καλύβια, Εμπρηστικός μηχανισμός

Καλύβια, Εμπρηστικός μηχανισμός

