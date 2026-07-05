Κάλυμνος: Μεγάλη φωτιά σε χωματερή στα Γιανναχώραφα – Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης

Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 23:00 του Σαββάτου στον χώρο της χωματερής στα Γιανναχώραφα Καλύμνου. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσής της.

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Φωτιά στην Κάλυμνο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 23:00 του Σαββάτου στον χώρο της χωματερής στα Γιανναχώραφα της Καλύμνου.
  • Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν δυνάμεις του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Καλύμνου, ο Δήμος Καλυμνίων και ιδιωτικές υδροφόρες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μεγάλη κινητοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κάλυμνο, μετά τη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 23:00 του Σαββάτου στον χώρο της χωματερής στα Γιανναχώραφα.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους. Η πυρκαγιά έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, καθώς η επιχείρηση κατάσβεσης παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με το kalymnos-news, στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Καλύμνου, με προσωπικό και τρία πυροσβεστικά οχήματα.

Φωτιά στην Κάλυμνο

Φωτιά στην Κάλυμνο

Φωτιά στην Κάλυμνο

Η επιχείρηση κατάσβεσης

Σημαντική είναι και η συμβολή του Δήμου Καλυμνίων στην επιχείρηση, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν και ιδιωτικές υδροφόρες.

Οι δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο συνεχίζουν τις προσπάθειες, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή της.

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