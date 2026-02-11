Καλλιθέα: Συγκλονίζει ο πατέρας του κοριτσιού που έπεσε στο συντριβάνι – «Ο Θεός να βάλει το χέρι του»

Καλλιθέα: Συγκλονίζει ο πατέρας του κοριτσιού που έπεσε στο συντριβάνι – «Ο Θεός να βάλει το χέρι του»
Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει το κοριτσάκι 2 ετών που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συντριβάνι στην Καλλιθέα, ενώ συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του πατέρα του για τη στιγμή που το παιδί χάθηκε από το πλευρό του.

«Ο Θεός να βάλει το χέρι του»

Ο πατέρας του παιδιού περιέγραψε στον ΑΝΤ1 τις στιγμές που έζησε, ελπίζοντας –όπως είπε– σε ένα θαύμα. «Εγώ το παιδί το κρατούσα από το χέρι, με το που γύρισα το κεφάλι μου το παιδί έφυγε και το είδα στο συντριβάνι, ένα, δύο λεπτά. Το βγάλαμε, ήρθε ένας άνθρωπος από το μαγαζί και έδωσε τις πρώτες βοήθειες. Μετά ήρθε η αστυνομία, πήρε το παιδί και το πήγαμε στο νοσοκομείο. Στην Ελλάδα έχω δύο χρόνια· ήρθαμε για ένα καλύτερο μέλλον για το παιδί και μας συνέβη αυτό… ο Θεός να βάλει το χέρι του».

Οι σκηνές στο σημείο και η επέμβαση της αστυνομίας

Στο βίντεο που παρουσίασε ο ΑΝΤ1, φαίνονται πελάτες καφετέριας να τρέχουν πανικόβλητοι προς το συντριβάνι για να βοηθήσουν. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένα περιπολικό που περνούσε εκείνη τη στιγμή σταμάτησε αμέσως, οι άνδρες της ΕΛΑΣ πήραν το παιδί αγκαλιά και έφυγαν γρήγορα για το νοσοκομείο.

Ώρες αγωνίας έξω από την εντατική

Οι γονείς του κοριτσιού βρίσκονται μέρα και νύχτα έξω από την Εντατική, περιμένοντας ένα καλό νέο. Το παιδί νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένο. Όπως αναφέρουν οι γιατροί, τα ευρήματα από τις μαγνητικές εξετάσεις δεν είναι ενθαρρυντικά, καθώς το παιδί έμεινε αρκετή ώρα χωρίς οξυγόνο. Για τον λόγο αυτό υποβάλλεται σε συνεχείς ελέγχους.

Ο θείος του κοριτσιού δήλωσε στην κάμερα του ΑΝΤ1: «Το παιδί είναι ακόμα σε κρίσιμη κατάσταση, δεν είναι καλά. Ο Θεός να βάλει το χέρι του».

Το «ευχαριστώ» των συγγενών

Οι συγγενείς του παιδιού, μέσα από το ρεπορτάζ του σταθμού, εξέφρασαν τη βαθιά τους ευγνωμοσύνη προς την Αστυνομία για την άμεση παρέμβασή της και προς τους γιατρούς του νοσοκομείου για τις προσπάθειες να κρατηθεί το παιδί στη ζωή.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Αστυνομία που έκανε το καλύτερο και στους γιατρούς· είναι θεοί», ανέφερε συγγενής.

Οι γιατροί επισημαίνουν πως τα επόμενα 24ωρα θα είναι κρίσιμα για τη μικρή, καθώς κάθε ώρα που περνά είναι καθοριστική για την πορεία της υγείας της.

