Καλλιθέα: Καρέ-καρέ η διάσωση της 73χρονης – «Είπα αν έφευγα, ας έφευγα με την ελληνική σημαία, σαν Ελληνίδα» – ΒΙΝΤΕΟ

Μία 73χρονη στην Καλλιθέα πήδηξε από το μπαλκόνι του σπιτιού της στον δεύτερο όροφο, όταν αυτό τυλίχθηκε στις φλόγες. Από κάτω, γείτονες αλλά και περαστικοί έκαναν ένα είδος “πλέγματος” με τα χέρια τους για να συγκρατήσουν την πτώση της και κατάφεραν να τη σώσουν. Μέσα στο σπίτι ήταν και ο 80χρονος σύζυγός της, ο οποίος κατάφερε να βγει πριν τον περικυκλώσουν οι φλόγες.

Η γυναίκα εμφανώς συγκινημένη περιέγραψε τι συμβαίνει και ευχαρίστησε όσους τη βοήθησαν. «Λέω εάν θα κάτσω θα καώ. Εάν πηδήξω μπορεί και να σωθώ. 1.000 ευχαριστώ. Δεν ήταν ένας, ήταν 20 άτομα».

Τα πλάνα που είδαν στη δημοσιότητα ήταν συγκλονιστικά. Η γυναίκα ήταν στην άκρη του φλεγόμενου μπαλκονιού της, ενώ από κάτω ακούγονται φωνές, “πήδα”. Είναι η στιγμή που η 73χρονη Όλγα Χαμηλοθώρη πρέπει να λάβει την απόφαση. Να βρει το κουράγιο και να πηδήξει από τον δεύτερο όροφο.

Από κάτω, συγκεντρωμένοι συμπολίτες της γυναίκας προσπαθούν με τα χέρια τους να φτιάξουν ένα προστατευτικό δίχτυ, να ανακόψουν την πτώση της γυναίκας. Και η γυναίκα πηδά. «Εφόσον ήταν τόσα παιδιά μαζεμένα κάτω και μου λέγαν “πήδα”, τους είπα βάλτε τα χέρια σας και πηδάω. Να ναι καλά όλου του κόσμου τα παιδιά».

«Όπως βλέπεις είμαι όρθια. Μπορεί να κάηκα λίγο, γιατί κάηκα, κάηκαν λίγο τα μαλλιά μου, αλλά είμαι καλά. Έκανα τη βλακεία και άνοιξα την πόρτα και μπήκε όλη η κάπνα μέσα κι έτσι πήρα φωτιά» ανέφερε ακόμη η 73χρονη.

Συγκλονιστικές εικόνες από τη διάσωση

Σε άλλο οπτικό υλικό που έφερε στη δημοσιότητα ο ANT1 βλέπουμε στιγμιότυπα από τη διάσωση της γυναίκας στην Καλλιθέα. Το οπτικό υλικό έχει τραβηχτεί από γειτονική πολυκατοικία, από ψηλότερο όροφο., Φαίνονται οι φλόγες και ο καπνός, ενώ ακούγονται φωνές που προτρέπουν την 73χρονη να πηδήξει.

«Πήδα κυρία… πήδα». Οι φωνές συνεχίζονται. Άπαντες προσπαθούν να πείσουν τη γυναίκα να το κάνει. «Εγώ ευχαριστώ τα παιδιά που μου δώσαν θάρρος και πήδηξα. Και με κρατήσανε. Τίποτε άλλο».

Τι λέει ο διανομέας που σταμάτησε να βοηθήσεις

Ανάμεσα στον κόσμο που έσπευσε να βοηθήσει και ένας 30χρονος διανομέας, ο Ιάκωβος που περνούσε τυχαία από το σημείο. Κατά την προσπάθεια να βοηθήσει, τραυματίστηκε στο πόδι. «Βλέπω τη γιαγιά να φωνάζει “βοήθεια, βοήθεια” και σταματάω με το μηχανάκι και λέω, πήδα γιαγιά πήδα σε πιάνω. Κι έρχεται κι ένα παλληκάρι που ήταν μαζί μου και με άκουσε η γιαγιά. Και πηδάει και την πιάνουμε εγώ με το παλικάρι».

«Στο “πήδα να σε πιάσουμε” βλέπω ότι όλοι οι άνθρωποι που ήταν πανικόβλητοι και φοβισμένοι γιατί η φωτιά πρέπει να είχε πλησιάσει στα 4-5 εκατοστά τη γυναίκα, απλά σήκωσαν όλοι τα χέρια και φώναζαν “γιαγιά πήδα”» πρόσθεσε.

Άλλος μάρτυρας αναφέρει: «Φώναζε η γυναίκα κι από κει κι από δω είχε φωτιά. Είχε πάει στη γωνία και της φωνάζαμε από κάτω “πήδα πήδα”. Και τελευταία στιγμή πήδηξε και την πιάσαμε».

«Είπα αν έφευγα, ας έφευγα με την ελληνική σημαία, σαν Ελληνίδα»

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι η 73χρονη πήδηξε από το μπαλκόνι του σπιτιού της κρατώντας μία ελληνική σημαία.

«Είπα αν έφευγα, ας έφευγα με την ελληνική σημαία, σαν Ελληνίδα» ανέφερε η 73χρονη στον ΑΝΤ1.

Η κόρη της είπε στον ANT1: «Οι γονείς μου ήταν μεσημέρι και είναι γέροι άνθρωποι και κοιμόντουσαν. Και αναθυμιάσεις, καλά που ξυπνήσανε και σωθήκανε. Ο μπαμπάς μου, ευτυχώς, πρόλαβε και κατέβηκε, η μαμά μου επειδή είναι κουφή από το ένα αυτί, δεν ακούει καλά, τη φώναζε, αλλά επειδή η μαμά μου ήταν στην κρεβατοκάμαρα, γιατί κοιμούνται ξεχωριστά, εγκλωβίστηκε και βγήκε στο μπαλκόνι και πήδηξε».

Τα 60 δευτερόλεπτα αγωνίας

Αυτό το ένα λεπτό, τα συγκεκριμένα 60 δευτερόλεπτα, δεν θα τα ξεχάσει ποτέ η 73χρονη. Δοξάζει τον Θεό που γλίτωσε με μόνο ένα έγκαυμα και ελάχιστα ελαφρά τραύματα. Μόνο λίγες ώρες πέρασε στο νοσοκομείο “Σωτηρία” και επέστρεψε στην αγκαλιά του συζύγου και των παιδιών της.

Το σπίτι του ηλικιωμένου ζευγαριού στη συμβολή των οδών Δημοσθένους και Αγίων Πάντων στην Καλλιθέα, καταστράφηκε ολοσχερώς από την πυρκαγιά.