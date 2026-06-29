Πρωτοφανές περιστατικό στη Χίο – 41χρονη εξύβρισε και απείλησε αστυνομικούς μέσα στο τμήμα

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Για διατάραξη λειτουργίας αστυνομικής υπηρεσίας κατηγορείται 41χρονη, η οποία, εισερχόμενη στο Αστυνομικό κατάστημα Χίου, εξύβρισε και απείλησε αστυνομικούς.

Επιπλέον, αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο διερεύνησης μέθης, αφού όπως διαπιστώθηκε, οδηγούσε λίγο νωρίτερα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, ενώ αρνήθηκε να συμμορφωθεί και στις υποδείξεις των αστυνομικών υπαλλήλων.

Η ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της περιλαμβάνει επίσης τα αδικήματα, της απειλής, της εξύβρισης και της απείθειας, καθώς και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.