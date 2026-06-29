Πρωτοφανές περιστατικό στη Χίο – 41χρονη εξύβρισε και απείλησε αστυνομικούς μέσα στο τμήμα

Μία 41χρονη γυναίκα κατηγορείται για διατάραξη λειτουργίας αστυνομικής υπηρεσίας στη Χίο, καθώς εισήλθε στο Αστυνομικό κατάστημα και εξύβρισε και απείλησε αστυνομικούς. Επιπλέον, αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο μέθης, έχοντας προηγουμένως οδηγήσει Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, και δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις των αστυνομικών υπαλλήλων. Η ποινική δικογραφία σε βάρος της περιλαμβάνει αδικήματα όπως απειλή, εξύβριση, απείθεια και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Για διατάραξη λειτουργίας αστυνομικής υπηρεσίας κατηγορείται 41χρονη, η οποία, εισερχόμενη στο Αστυνομικό κατάστημα Χίου, εξύβρισε και απείλησε αστυνομικούς.
  • Επιπλέον, αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο διερεύνησης μέθης, καθώς οδηγούσε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, ενώ αρνήθηκε να συμμορφωθεί και στις υποδείξεις των αστυνομικών.
  • Η ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της περιλαμβάνει τα αδικήματα της απειλής, της εξύβρισης, της απείθειας, καθώς και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

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Για διατάραξη λειτουργίας αστυνομικής υπηρεσίας κατηγορείται 41χρονη, η οποία, εισερχόμενη στο Αστυνομικό κατάστημα Χίου, εξύβρισε και απείλησε αστυνομικούς.

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Επιπλέον, αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο διερεύνησης μέθης, αφού όπως διαπιστώθηκε, οδηγούσε λίγο νωρίτερα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, ενώ αρνήθηκε να συμμορφωθεί και στις υποδείξεις των αστυνομικών υπαλλήλων.

Η ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της περιλαμβάνει επίσης τα αδικήματα, της απειλής, της εξύβρισης και της απείθειας, καθώς και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

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