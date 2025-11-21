Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 και στην Πρέβεζα

Ήχησε το 112 και στην Πρέβεζα, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την Δυτική Ελλάδα.

«Ενεργοποίηση. Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στις Δημοτικές Ενότητες Ζηρού και Πρέβεζας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.