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Κακοκαιρία: «Μπλόκο» στα βαρέα οχήματα στην Εγνατία Οδό λόγω θυελλωδών ανέμων

Η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων διακόπτεται προσωρινά και στα δύο ρεύματα της Εγνατίας Οδού, μεταξύ Κομοτηνής και Βαφέικων Ξάνθης, λόγω θυελλωδών ανέμων. Οι σχετικές αποφάσεις ελήφθησαν από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Ροδόπης και Ξάνθης, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω του εθνικού δικτύου Κομοτηνής - Πόρτο Λάγους - Ξάνθης.

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Εγνατία Οδός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Διακόπτεται προσωρινά, λόγω θυελλωδών ανέμων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία Οδό, μεταξύ Κομοτηνής και Βαφέικων Ξάνθης.
  • Τις σχετικές αποφάσεις έλαβαν οι Διευθύνσεις Αστυνομίας Ροδόπης και Ξάνθης, με τις ρυθμίσεις να ισχύουν για όσο επικρατούν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
  • Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω του εθνικού δικτύου Κομοτηνής – Πόρτο Λάγους – Ξάνθης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Διακόπτεται προσωρινά, λόγω θυελλωδών ανέμων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού, μεταξύ του δυτικού ανισόπεδου κόμβου Κομοτηνής και του ανισόπεδου κόμβου Βαφέικων Ξάνθης.

Τις σχετικές αποφάσεις έλαβαν οι Διευθύνσεις Αστυνομίας Ροδόπης και Ξάνθης ενώ όπως ανακοινώθηκε, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν για όσο χρονικό διάστημα επικρατούν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην περιοχή.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω του εθνικού δικτύου Κομοτηνής – Πόρτο Λάγους – Ξάνθης.

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