Κακοκαιρία: «Μπλόκο» στα βαρέα οχήματα στην Εγνατία Οδό λόγω θυελλωδών ανέμων

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Διακόπτεται προσωρινά, λόγω θυελλωδών ανέμων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού, μεταξύ του δυτικού ανισόπεδου κόμβου Κομοτηνής και του ανισόπεδου κόμβου Βαφέικων Ξάνθης.

Τις σχετικές αποφάσεις έλαβαν οι Διευθύνσεις Αστυνομίας Ροδόπης και Ξάνθης ενώ όπως ανακοινώθηκε, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν για όσο χρονικό διάστημα επικρατούν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην περιοχή.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω του εθνικού δικτύου Κομοτηνής – Πόρτο Λάγους – Ξάνθης.