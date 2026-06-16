Καιρός: Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα ο «θερμικός θόλος» από την Ιβηρική – Η πρόγνωση Μαρουσάκη

«Θερμικός θόλος» θα χτυπήσει την Ιβηρική Χερσόνησο και ένας αρκετά ζεστός Ιούλιος βρίσκεται προ των πυλών, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού που έκανε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.
Ο μετεωρολόγος του OPEN διέψευσε τα σενάρια περί «καυτού Ιουλίου» με «πρωτοφανείς» θερμοκρασίες, ωστόσο επιβεβαίωσε ότι έρχονται υψηλές θερμοκρασίες.
«Βρίσκεται πιο μακριά από την περιοχή μας, επηρεάζει κυρίως την Ιβηρική Χερσόνησο», σημείωσε. Ωστόσο, τόνισε ότι η Ελλάδα επηρεάζεται από ένα παράλληλο καιρικό μοτίβο, που θα προκαλέσει μελτέμια και καιρική αστάθεια, φαινόμενα που θα κρατήσουν έως το τέλος της εβδομάδας.
Καιρός: Πού θα καταγραφούν μελτέμια, μπόρες και… 37άρια
Παρά τα επικείμενα μελτέμια, πολύ ζεστή αναμένεται να είναι η σημερινή ημέρα (16/6) με τον υδράργυρο να δείχνει 35 με 37 βαθμούς κελσίου.
Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ωστόσο, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και βορειοανατολικά ηπειρωτικά αργά το απόγευμα.
Σε ό, τι αφορά τους ανέμους ανέφερε ότι θα επικρατήσει ένα μέτριο βορειοδυτικό ρεύμα, στα νότια – νοτιοανατολικά θαλάσσια τμήματα, ενώ σε άλλες περιοχές οι άνεμοι δεν πρέπει να προβληματίζουν.
Τέλος, αναφορικά με τις θερμοκρασίες, αναμένεται να αγγίξουν στις περισσότερες περιοχές 35 και 36 βαθμούς, ενώ δεν αποκλείεται σε τοπικά, το θερμόμετρο να δείξει και 37 βαθμούς.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-06-2026
- Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν.
- Μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στα κεντρικά και βόρεια θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.
- Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.
- Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-06-2026
- Αρχικά σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες νεφώσεις στην περιοχή των Σποράδων και της Εύβοιας, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
- Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
- Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.
- Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6, τοπικά έως 7 μποφόρ.
- Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά ηπειρωτικά.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-06-2026
- Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.
- Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά.
- Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
- Στα ανατολικά, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.
- Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-06-2026
- Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.
- Λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν στα ορεινά.
- Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
- Στα ανατολικά, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.
- Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.