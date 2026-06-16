Καιρός: Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα ο «θερμικός θόλος» από την Ιβηρική – Η πρόγνωση Μαρουσάκη

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«Θερμικός θόλος» θα χτυπήσει την Ιβηρική Χερσόνησο και ένας αρκετά ζεστός Ιούλιος βρίσκεται προ των πυλών, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού που έκανε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ο μετεωρολόγος του OPEN διέψευσε τα σενάρια περί «καυτού Ιουλίου» με «πρωτοφανείς» θερμοκρασίες, ωστόσο επιβεβαίωσε ότι έρχονται υψηλές θερμοκρασίες.

«Βρίσκεται πιο μακριά από την περιοχή μας, επηρεάζει κυρίως την Ιβηρική Χερσόνησο», σημείωσε. Ωστόσο, τόνισε ότι η Ελλάδα επηρεάζεται από ένα παράλληλο καιρικό μοτίβο, που θα προκαλέσει μελτέμια και καιρική αστάθεια, φαινόμενα που θα κρατήσουν έως το τέλος της εβδομάδας.

Καιρός: Πού θα καταγραφούν μελτέμια, μπόρες και… 37άρια

Παρά τα επικείμενα μελτέμια, πολύ ζεστή αναμένεται να είναι η σημερινή ημέρα (16/6) με τον υδράργυρο να δείχνει 35 με 37 βαθμούς κελσίου.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ωστόσο, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και βορειοανατολικά ηπειρωτικά αργά το απόγευμα.

Σε ό, τι αφορά τους ανέμους ανέφερε ότι θα επικρατήσει ένα μέτριο βορειοδυτικό ρεύμα, στα νότια – νοτιοανατολικά θαλάσσια τμήματα, ενώ σε άλλες περιοχές οι άνεμοι δεν πρέπει να προβληματίζουν.

Τέλος, αναφορικά με τις θερμοκρασίες, αναμένεται να αγγίξουν στις περισσότερες περιοχές 35 και 36 βαθμούς, ενώ δεν αποκλείεται σε τοπικά, το θερμόμετρο να δείξει και 37 βαθμούς.