Ισραήλ: 26χρονος με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη ο νεκρός από την επίθεση στο Τελ Αβίβ

Ο Έλληνας πολίτης που όπως έγινε γνωστό έπεσε νεκρός από την τρομοκρατική επίθεση που εξαπέλυσαν δύο ένοπλοι χθες στην περιοχή Γιάφα του Τελ Αβίβ, είναι 26 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον Ιωνά Καρούση, ο οποίος ήταν κάτοικος Ιεροσολύμων και ο πατέρας του έχει καταγωγή από την Θεσσαλονίκη. Δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα γίνει η κηδεία.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ:

«Καταδικάζουμε απερίφραστα τη χθεσινή τρομοκρατική επίθεση στην περιοχή Γιάφα του Τελ Αβίβ. Ανακοινώνουμε με βαθύτατη θλίψη ότι μεταξύ των θυμάτων της επίθεσης είναι ένας Έλληνας πολίτης, κάτοικος Ιεροσολύμων.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του θύματος».

«Συμμεριζόμαστε τη θλίψη της οικογένειας του Έλληνα πολίτη, θύματος της απεχθούς αδιάκριτης τρομοκρατίας, που δολοφονήθηκε χθες βράδυ στη Γιάφο από Παλαιστίνιους τρομοκράτες» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Εικόνες από κάμερες παρακολούθησης κατέγραψαν τουλάχιστον δύο τρομοκράτες, ο ένας εκ των οποίων ήταν οπλισμένος με τυφέκιο εφόδου, να πραγματοποιούν την επίθεση με πυροβολισμούς στη Γιάφα σε σταθμό του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου.

Οι εικόνες έδειχναν τους ενόπλους να βγαίνουν από τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο. Ο ένας φαινόταν να ανοίγει πυρ εναντίον ανθρώπου που ήδη βρισκόταν στο έδαφος.

Σε ανακοίνωση της αστυνομίας αναφερόταν ότι «οι τρομοκράτες» εξουδετερώθηκαν. Επτά άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν. Μεταξύ των νεκρών ήταν και ένας Έλληνας πολίτης, όπως προκύπτει από την σημερινή ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

At least two terrorists, one of whom is seen armed with an assault rifle, carried out the shooting attack in Jaffa, according to surveillance camera images. pic.twitter.com/wOP9ItbGVP

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 1, 2024