Ισραήλ: Έλληνας ανάμεσα στους νεκρούς από την επίθεση στο Τελ Αβίβ

Ένας Έλληνας πολίτης είναι νεκρός από την τρομοκρατική επίθεση που εξαπολύθηκε χθες στην περιοχή Γιάφα του Τελ Αβίβ.

Σε σχετική ανακοίνωση, το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι ο νεκρός Έλληνας ήταν κάτοικος Ιεροσολύμων, ενώ καταδικάζει την επίθεση και εκφράζει τα συλλυπητήρια στους οικείους του θύματος.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ:

«Καταδικάζουμε απερίφραστα τη χθεσινή τρομοκρατική επίθεση στην περιοχή Γιάφα του Τελ Αβίβ. Ανακοινώνουμε με βαθύτατη θλίψη ότι μεταξύ των θυμάτων της επίθεσης είναι ένας Έλληνας πολίτης, κάτοικος Ιεροσολύμων.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του θύματος».

Εικόνες από κάμερες παρακολούθησης κατέγραψαν τουλάχιστον δύο τρομοκράτες, ο ένας εκ των οποίων ήταν οπλισμένος με τυφέκιο εφόδου, να πραγματοποιούν την επίθεση με πυροβολισμούς στη Γιάφα σε σταθμό του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου.

Οι εικόνες έδειχναν τους ενόπλους να βγαίνουν από τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο. Ο ένας φαινόταν να ανοίγει πυρ εναντίον ανθρώπου που ήδη βρισκόταν στο έδαφος.

Σε ανακοίνωση της αστυνομίας αναφερόταν ότι «οι τρομοκράτες» εξουδετερώθηκαν.

The Magen David Adom ambulance service says it is treating several people who were in the shooting attack in Jaffa, including some who are unconscious.

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 1, 2024