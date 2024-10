Τελ Αβίβ: Πυροβολισμοί με «πολλά θύματα» στην Γιάφα – Τρομοκρατική επίθεση υποψιάζεται η αστυνομία – Αναφορές για πολλούς νεκρούς και τραυματίες

Οι γιατροί ανταποκρίνονται σε αναφορές για πυροβολισμούς με πολλά θύματα στη Γιάφα, στο νότιο Τελ Αβίβ. Το περιστατικό καταγράφηκε στην οδό Ιερουσαλήμ στην πόλη.

Η αστυνομία αναφέρει ότι οι πυροβολισμοί στη Γιάφα πιθανόν να είναι τρομοκρατική επίθεση. Οι γιατροί λένε ότι υπάρχουν αρκετά θύματα στην προφανή επίθεση.

Tο περιστατικό αναφέρεται δίπλα σε σταθμό toy ηλεκτρικού σιδηροδρόμου. Οι γιατροί λένε ότι υπάρχουν αρκετά θύματα.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom λέει ότι περιθάλπει αρκετούς ανθρώπους που συμμετείχαν στην επίθεση με πυροβολισμούς στη Γιάφα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που είναι αναίσθητοι. Οι αρχικές αναφορές στα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι υπήρχαν τουλάχιστον δύο ένοπλοι στην επίθεση και ότι υπάρχουν τουλάχιστον 10 τραυματίες, εκ των οποίων δύο σε κρίσιμη κατάσταση. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι 8 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί.

⚡️Multiple settlers dead on the street following a series of shootings in occupied Tel Aviv pic.twitter.com/p1QmcWL0w4

At least two terrorists, one of whom is seen armed with an assault rifle, carried out the shooting attack in Jaffa, according to surveillance camera images. pic.twitter.com/wOP9ItbGVP

Τουλάχιστον δύο τρομοκράτες, ο ένας εκ των οποίων φαίνεται οπλισμένος με τυφέκιο εφόδου, πραγματοποίησαν την επίθεση με πυροβολισμούς στη Γιάφα, σύμφωνα με εικόνες από κάμερες παρακολούθησης, μεταδίδουν οι Times of Israel. Ανακοίνωση της αστυνομίας έκανε λόγο για 8 νεκρούς και επτά τραυματίες ενώ «οι τρομοκράτες» εξουδετερώθηκαν.

Οι εικόνες δείχνουν τους ενόπλους να βγαίνουν από τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο. Ο ένας φαίνεται να ανοίγει πυρ εναντίον ανθρώπου που ήδη βρίσκεται στο έδαφος. Νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 10 νεκρούς και 20 τραυματίες.

⚡️BREAKING: According to reports, Two indivisuals opened fire near a train station in Tel Aviv, in a “very difficult shooting incident”.

Reports on Hebrew media, at least 10 dead and 20 injured. pic.twitter.com/SeG3T7USxr

— Suppressed News. (@SuppressedNws) October 1, 2024