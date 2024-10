Ισραήλ: Με εκατοντάδες πυραύλους η επίθεση του Ιράν – Νέες απειλές από την Τεχεράνη, θα υπάρξει απάντηση λέει το Τελ Αβίβ – Δείτε LIVE εικόνα

Εκατοντάδες πυραύλους εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ με τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή να είναι καταιγιστικές.

Οι IDF αναφέρουν ότι βαλλιστικοί πύραυλοι έχουν εκτοξευθεί από το Ιράν. Τα ισραηλινά ΜΜΕ αρχικά έκαναν λόγο για περισσότερους από 100 πυραύλους, ενώ στη συνέχεια το Ισραηλινό Στρατιωτικό Ραδιόφωνο ανέφερε ότι η επίθεση γίνεται με πάνω από 200 πύραυλους. Η Jerusalem Post κάνει λόγο για 500 πυραύλους.

Η Τεχεράνη προειδοποίησε το Ισραήλ ότι θα γίνει ξανά στόχος σε περίπτωση που υπάρξουν αντίποινα, ενώ το Τελ Αβίβ ετοιμάζει απάντηση.

Η αντιπροσωπεία του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη δήλωσε το απόγευμα της Τρίτης ότι η απάντηση της Τεχεράνης “εκτελέστηκε δεόντως”, μετά to μπαράζ πυραύλων που εκτοξεύτηκαν κατά του Ισραήλ.

Πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην Ραμάτ Γκαν, στην ευρύτερη περιοχή του Τελ Αβίβ από τους πυραύλους που εκτόξευσε το Ιράν.

Breaking: Ayalon Mall in Ramat Gan, Israel, impacted by missile. pic.twitter.com/k2JhqUTDD8

⚡️Missile launches seen from Iran pic.twitter.com/v0zN9ufxFT

Sirens continue to sound across Israel amid an Iranian missile attack.

Some media reports in Israel suggest that over 100 missiles have been launched in the attack. pic.twitter.com/BJ8R3H6XSw

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 1, 2024