Λίβανος: Πυροβολισμοί και πυροτεχνήματα στην Βηρυτό για την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ

Με πυροβολισμούς στον αέρα «γιόρτασαν» στο Λίβανο και κυρίως στα νότια προάστια της Βηρυτού (όπου είναι το «κάστρο» της Χεζμπολάχ) την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, σε αντίποινα για τις δολοφονίες των ηγετών της Χεζμπολάχ και της Χαμάς.

Σύμφωνα με το λιβανέζικο πρακτορείο ANI, ακούγονταν σφοδρά πυρά σε ολόκληρη την περιοχή.

Ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είπε επίσης ότι άκουσε πυρά από τα νότια προάστια, το προπύργιο της Χεζμπολάχ, που έχει βομβαρδιστεί πολλές φορές τις τελευταίες ημέρες.

BREAKING: Celebrations and fireworks in Beirut over the Iranian response. This comes after days of Israel carpet bombing civilians in Lebanon.

pic.twitter.com/yAD8Rp1ZwA — Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis) October 1, 2024

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι αφού ξεκίνησε η επίθεση στο Ισραήλ εκτοξεύτηκαν πυροτεχνήματα στη Βηρυτό.